الحرازين لـ"الدستور".. مصر تقود جهود عربية لدعم إقامة الدولة الفلسطينية

أكد الدكتور جهاد الحرازين، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس المفتوحة، أن لقاء الدوحة الذي ضم قادة أجهزة مخابرات مصر والولايات المتحدة وإسرائيل والمسؤولين القطريين، قد يدعم وضع رؤية خاصة لإنهاء الحرب والصراع الدائر الآن والعدوان على قطاع غزة.

وأوضح السياسي الفلسطيني في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أن دولة الاحتلال الإسرائيلي تريد الآن مفهوم الهدن الإنسانية المؤقتة فقط وليس وقف إطلاق النار الدائم بشكل دائم لأن هذا الأمر يترتب العديد من القضايا خاصة وأن إسرائيل تقول ان عملياتها في غزة لم تتحقق أهدافها حتى الآن خاصة في جنوب غزة وهو ما عبر عنه قادة جيش الاحتلال علانية ومسؤولين بالحكومة من استمرار الحرب بعد انتهاء الهدن الحالية.

جهود دعم وقف إطلاق النار

وأوضح الحرازين أن هناك جهود تبذل من قبل العديد من الدول في المنطقة لوقف إطلاق النار رغم التعنت الإسرائيلي خاصة من قبل مصر والتي تعمل من أجل وقف دائم لإطلاق النار وأن يكون هناك رؤية لما بعد ذلك خاصة وأن المعاناة كبيرة في غزة فقد تعرض الشعب الفلسطيني لابادة ومجازر وهذا أمر يجب أن يدركه الجميع.

وأوضح السياسي الفلسطيني أن جهود المباحثات مستمرة بين الأطراف المختلفة من أجل تمديد الهدن لأيام أخرى لإطلاق سراح المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية أو الوصول لصفقة كبرى تتضمن الإفراج عن الأسرى لدى الجانبين بعيدا عن موضوع الاعداد المحدودة لتبادل المحتجزين والأسرى كما كان في السابق.



مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية

وبشأن مستقبل إقامة الدولة الفلسطينية بعد عملية طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023 واستغلال الحراك الدولي الحالي، أوضح الحرازين أن الآن قد يكون من السابق لأوانه الحديث عنه خاصة في ظل استمرار العدوان الإسرائيل، لذا المطلوب الآن وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لغزة ودعم مشروعات إعادة الإعمار فهذه الأمور من متطلبات تهيئة الارض لما هو قادم من أي حل سياسي للقضية الفلسطينية وأن يكون هناك هدنة دائمة سواء في غزة أو الضفة الغربية.

وأكد الحرازين أن هناك حرب شعواء يمارسها الاحتلال في الضفة الغربية فهناك شهداء وعمليات استيطان بشكل يومي ما يتطلب الحفاظ على الوحدة الجغرافية لفلسطين ووحدة النظام السياسي وهذا أمر يجب أن يكون ضمن البنود المتوافق عليها حتى لا تختزل القضية الفلسطينة في غزة فقط فالقضية الفلسطينية تشمل الضفة والقدس وليس فقط غزة حيث هناك محاولات اسرائلية لاختزال الامر في غزة.

وشدد السياسي الفلسطيني على أن هذه نقطة مهمة يجب معالجتها وإرساء قواعد جديدة فيما يتعلق بالاتفاقيات القادمة حتى تهىء الارض بشكل كامل وصولا لضغط دولي حقيقي على الاحتلال للبدء بالعودة إلى المفاوضات على أسس محددة تسنتد لقرارات الشرعية الدولية مثل القرارات الصادرة عن مجلس الامن والامم المتحدة وكذلك مبادرة السلام العربية.

وأشار السياسي الفلسطيني إلى أن هناك جهود كبيرة بذلت من دول المنطقة لوقف إطلاق النار بقيادة مصر عندما كان هناك رفض من قبل الاحتلال وداعميه مثل أمريكا والغرب وابتدعت أن إسرائيل لها حق الدفاع عن النفس فهو محتل ليس له هذا الحق الأمر الذي دفع مصر لتبني الأمر بقوة وعقد هدنة إنسانية وإدخال المساعدات ووقف اطلاق النار لمواجهة الكارثة التي يعيشها الشعب الفلسطيني ما يهدد المنطقة بأسرها وليس فقط فلسطين فقد قام الاحتلال بتدمير البنية التحتية في غزة وتدمير أكثر من 70 % من مباني غزة.

وتابع "كل ذلك يضع أمام الجميع مسؤولية كبيرة لذا استطاعت مصر بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي أن تقنع العالم على وقف اطلاق النار وبدأ يتغير الخطاب العالمي وخاصة واشنطن بضرورة ان يكون هناك هدن إنسانية والتأثير أيضا على مواقف المنظمات الدولية ودعم الشعب الفلسطيني وحماية حقوقه ودعمه بالمساعدات وهذا جاء بحهود كبيرة ومضنية بذلت من قبل مصر للوصول إلى مثل هذه الاتفاقيات".

ماذا بعد أحداث 7 أكتوبر؟

وأوضح الحرازين أن ما حدث بعد 7 اكتوبر أكد أن هناك شعب يخضع للاحتلال ويتعرض لجرائم يومية ما ادى لتغير في الخطاب الغربي وخروج المظهرات الشعبية وأصبح هناك حالة من عودة القضية الفلسطينية والحديث عن دولة فلسطيني وتحريك مسار العملية السياسية وانهاء الصلراع وهذا الامر الذي تحدث عنه الرئس السيسي بضرورة الحل الجذري للأزمة.

وتابع “هذا الأمر يتطلب وحدة موقف الفلسطيني حتى تتضح الأمور وأن يكون هناك إعلان من قبل الفصائل للانضمام منظمة التحرير لتحقيق الوحدة الوطنية وتشكيل حكومة وحدة وطنية واستكمال ما جرى في العلمين من لقاء لقادة الفصائل الفلسطينية وهذا يتطلب الحوار ومواقف علني يتم الاعلان عنه وتوضع كل الامكانيات تحت السلطة الفلسيطية لبدء العمل على الأرض ودعم إقامة الدولة الفلسطينية”.

وقال الحرازين ان احداث 7 أكتوبر اثرت على اسرائيل فقد كان هناك انقسام بالعفل قبل بسبب التعديلات القضائية التي قدها نتنياهو لكن جاءت 7 أكتوبر لتحاول عودة وحدة الشارع الاسرائيلي وتشكيل حكومة حرب تضم عدد من احزاب المعارضة لكن ما بعده لييس ما قبله حيث خرجت مطالبات لاقالة نتنياهو وتحميله مسؤولية ما حدث لذا بعد الحرب سيحاكم نتاهخياو لانه فشل في الكثير من الملفات وخرجت مظاهرات ضد لكنه ما زال يراهن على تماسك اليمين المتطرف للبقاء في السلطة حتى نهاية فترته بالتعاون مع المتطرفين فقد اعلن صراحة أنه لن يترك منصبه وسيحافظ على الحكومة الحالية برئاسته.