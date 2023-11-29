نتائج مبشرة.. ماذا قدم لقاء المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية بشأن غزة؟

كشفت مصادر أمريكية عن وجود تقدم بشأن تمديد الهدنة في غزة بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في مباحثات الدوحة، التي بدأت منذ أمس بين رؤساء أجهزة المخابرات المصرية والأمريكية والإسرائيلية، وحضور مسئولين قطريين.

أجندة مباحثات الدوحة بشأن غزة

وقالت مصادر مشاركة في المحادثات الرامية إلى تأمين إطلاق سراح المزيد من المحتجزين إن اجتماع الدوحة ضم مسئولين قطريين، بالإضافة إلى رئيس الموساد الإسرائيلي ديفيد بارنيا، ورئيس وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز، والذين ناقشوا المعايير المحتملة لمرحلة جديدة من اتفاق الهدنة بما في ذلك إطلاق "حماس" سراح المحتجزين الرجال أو العسكريين، وليس النساء والأطفال فقط، وذلك وفق صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية.

كما بحث لقاء الدوحة ما قد يكون ضروريًا للتوصل إلى وقف لإطلاق النار يستمر لأكثر من بضعة أيام.

شروط إسرائيل في مباحثات الدوحة بشأن غزة

من جهته، قال رئيس الموساد، ديفيد بارنيا، إن إسرائيل لن توافق على المفاوضات بشأن صفقة جديدة قبل تنفيذ الصفقة الحالية بالكامل، وذلك وفق موقع "أكسيوس" الأمريكي.

وذكر موقع أكسيوس أن ديفيد بارنيا أبلغ نظراءه، خلال اجتماع الدوحة، بأنه يجب على حماس إطلاق سراح جميع النساء والأطفال أولًا.

فيما قال مسئول إسرائيلي آخر إنه من المرجح أن يتم إطلاق سراح المزيد من المحتجزين لدى حماس في الأيام المقبلة، لكن إسرائيل "ستستأنف العمليات أو من المحتمل أن تتوصل إلى اتفاق جديد"، بحسب صحيفة "واشنطن بوست".

وغادرت مجموعة خامسة من المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية قطاع غزة مساء الثلاثاء، فيما دخلت الهدنة يومها السادس صباح الأربعاء بعد تمديدها، ومن المقرر إطلاق سراح عشرة رهائن آخرين اليوم.

شروط حماس في اجتماع الدوحة لتمديد الهدنة

فيما قال مصدر مقرب من حركة حماس، اليوم، إن الحركة مستعدة لتمديد الهدنة في غزة لمدة أربعة أيام إضافية، والتي شهدت تبادل محتجزين إسرائيليين بأسرى فلسطينيين.

وأضاف لوكالة "فرانس برس" أن "حماس أبلغت الوسطاء بأنها مستعدة لتمديد التهدئة لمدة أربعة أيام، وأن الحركة ستتمكن من إطلاق سراح الأسرى الإسرائيليين الذين تحتجزهم هي وحركات المقاومة والأطراف الأخرى خلال هذه الفترة، وفقًا لشروط التهدئة القائمة"، وذلك وفق صحيفة "تليجراف" البريطانية.

ماذا بعد انتهاء الحرب؟

وبحسب "تليجراف" قال مصدر مطلع على مباحثات الدوحة إن مديري وكالة المخابرات المركزية الأمريكية (CIA) والموساد الإسرائيلي التقيا برئيس الوزراء القطري في الدوحة، أمس الثلاثاء، للبناء على تمديد الهدنة بين إسرائيل وحركة حماس لمدة يومين.

وقال المصدر إن الاجتماع كان للبناء على التقدم المحرز في اتفاق الهدنة الإنسانية الممتدة، وبدء مزيد من المناقشات حول المرحلة التالية من اتفاق محتمل.

وقال مسئول أمريكي، طلب عدم الكشف عن هويته، إن مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية، وليام بيرنز، كان في الدوحة لعقد اجتماعات حول الصراع بين إسرائيل وحماس بما في ذلك مناقشات بشأن المحتجزين، حيث لم يقتصر الأمر فقط على مسألة المحتجزين والأسرى من الطرفين.