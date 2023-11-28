بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس

كشف تقرير أمريكي، اليوم الثلاثاء، عن لقاء رئيسى الموساد والمخابرات المركزية الأمريكية اليوم مع رئيس الوزراء القطري وزير الخارجية محمد بن عبد الرحمن في الدوحة، وذلك بحضور مسئولين مصريين في الدوحة "للبناء على التقدم" المحرز على صعيد تمديد الهدنة في غزة.

وكشفت صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية اليوم عن وصول مدير وكالة المخابرات المركزية ويليام بيرنز إلى قطر الثلاثاء لعقد اجتماعات سرية مع رئيس المخابرات الإسرائيلية ورئيس الوزراء القطري بهدف التوسط في صفقة موسعة بين إسرائيل وحماس، حسبما قال ثلاثة أشخاص مطلعين على الزيارة.

تفاصيل لقاء قادة الموساد والمخابرات الأمريكية فى قطر بشأن غزة

وحسب "واشنطن بوست" سيحث بيرنز حماس وإسرائيل على توسيع نطاق تركيز مفاوضاتهما الجارية بشأن المحتجزين والأسرى، والتي تقتصر حتى الآن على النساء والأطفال، بحيث تشمل إطلاق سراح الرجال والعسكريين أيضًا.

فيما قالت صحيفة "جيروزاليم بوست" إن رئيس الموساد ديفيد بارنيا وصل إلى قطر الثلاثاء حيث من المتوقع أن يجتمع مع رئيس وكالة المخابرات المركزية الأمريكية وليام بيرنز وأمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني ورئيس الوزراء القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني.

وحسب "جيروزاليم بوست" تتعلق الاجتماعات بالمفاوضات الجارية من أجل تمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة حماس.

ومن المقرر أن تطلق حماس سراح 10 محتجزين اليوم الثلاثاء و10 آخرين غدًا الأربعاء قبل انتهاء الموعد النهائي لوقف إطلاق النار حسب الصحيفة.

وأكد مسئولون أمريكيون بارزون، اليوم، أن إدارة الرئيس جو بايدن أبلغت إسرائيل أن عليها تجنب "المزيد من التهجير الكبير" للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا جددت حملتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس.

وقال مسئول أمريكي بارز إن الإسرائيليين كانوا متقبلين عندما أثارت إدارة بايدن هذه المخاوف، وذلك وسط تصاعد الضغوط الدولية والمحلية بشأن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، حيث بدأ البيت الأبيض في ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل بحيث يجب "التفكير بعناية" في طريقة الحملة المقبلة.