الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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شؤون الأسرى الفلسطينيين: إسرائيل لا يمكن أن تستمر في الحرب بغزة دون مساعدة أمريكا

أشرف العجرمي،
أشرف العجرمي،

علق الدكتور أشرف العجرمي، وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، عن تمديد الهدنة ليومين إضافيين بعد نجاح الوساطة المصرية القطرية في التنسيق بين الطرفين، وأنه يتم العمل على تحقيق تهدئة شاملة ودائمة تنهي الحصار والعدوان على قطاع غزة.

وقال العجرمي، خلال مداخله هاتفية على فضائية “القاهرة الإخبارية”، اليوم الثلاثاء، إن تمديد الهدنة في قطاع غزة أمر إيجابي من أجل وقف إطلاق نار شامل ونهائي، مشيرًا إلى أن الضغط الدولي سيؤثر على الموقفين الأمريكي والإسرائيلي وسيحدث تغييرا كبيرا.

وتابع وزير شؤون الأسرى الفلسطينيين السابق، أن الحل في غزة سياسي وليس حلا عسكريا، والهدنة ستؤدي إلى تسوية تنهي الوضع القائم بالقطاع، مؤكدًا أنه يجب تطبيق حل الدولتين على أساس المبادرة العربية للسلام وقرارات الشرعية الدولية.

وأوضح أن إسرائيل لا يمكن أن تستمر يوما واحدا في الحرب بقطاع غزة من دون مساعدة الولايات المتحدة، ونرفض تماما التفكير الاسرائيلي في التعامل مع قطاع غزة باعتباره منطقة معزولة عن بقية الاراضي الفلسطينية، لافتًا أن السلطات الفلسطينية معنية بالعودة الي قطاع غزة في اطار اتفاق وطني شامل يؤدي الي فتح الطريق امام تسوية سياسية عادلة، ومعنية أيضًا بتثبيت وقف اطلاق نار شامل ودائم في قطاع غزة.

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