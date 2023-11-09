الخميس 09 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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اجتماع ثلاثي في الدوحة بين مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر

رئيس وزراء قطر
رئيس وزراء قطر

أفادت وكالة "رويترز"، بأن هناك اجتماعا ثلاثيا في الدوحة بين مديري المخابرات الأمريكية والإسرائيلية ورئيس وزراء قطر، وفق خبر عاجل نقلته فضائية “القاهرة الإخبارية”. 

مناقشة السماح باستيراد الوقود لأغراض إنسانية لغزة في إطار الاتفاق

وبحسب ما نقلت “القاهرة الإخبارية” عن “رويترز”، فإن الاجتماع عقد بهدف التوافق على معايير وخطوات اتفاق لقيام حماس بإطلاق سراح محتجزين وقيام إسرائيل بوقف الهجمات مؤقتا على غزة، كما تضمن الاجتماع أيضا مناقشة السماح باستيراد الوقود لأغراض إنسانية لغزة في إطار الاتفاق.

الدوحة رويترز القاهرة الإخبارية استيراد الوقو غزة

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