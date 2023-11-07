برلمانى: لقاء الرئيس بمدير المخابرات الأمريكية يعكس دور مصر المحورى فى المنطقة

أكد أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، أهمية اللقاء الذي جمع الرئيس السيسي، اليوم، بوليام بيرنز، مدير وكالة المخابرات المركزية الأمريكية في ظل ما تشهده المنطقة من تصعيد لحدة الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين الفلسطينيين داخل قطاع غزة، كما أنه يعكس الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف آلة الحرب الإسرائيلية التي تراعي أبسط قواعد القانون الدولي.

وقال محسب إن اللقاء شهد تأكيد قوة الشراكة الاستراتيجية بين مصر والولايات المتحدة، ودورها المحوري في الحفاظ على الأمن والاستقرار بالشرق الأوسط، إضافة إلى تأكيد الحرص المتبادل على تدعيم وتعزيز التعاون الراسخ بين البلدين في مختلف المجالات، خاصةً على الصعيد الأمني والاستخباراتي، بهدف دعم جهود استعادة الاستقرار في المنطقة ومواجهة التحديات المتعددة في هذا الصدد، إضافة إلى التباحث حول عدد من القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وخاصة التصعيد العسكري الإسرائيلي في قطاع غزة.

أضاف عضو النواب أن الرئيس كان حريصًا علي توضيح محددات محددات الموقف المصري، ما يحدث داخل قطاع غزة، والتأكيد على ضرورة الوقف الفوري لإطلاق النار لحماية المدنيين وتسهيل نفاذ المساعدات الإنسانية وعدم إعاقة تدفقها، لافتًا إلى أن مدير المخابرات الأمريكية أكد حرصه مواصلة التنسيق المكثف مع الجانب المصري بهدف حل الأزمة الحالية، وهو ما يؤكد الدور المحوري الذي تقوم به مصر من أجل وقف الجرائم البشعة التي يقوم بها الاحتلال.

وشدد محسب على أن مصر تقوم بملحمة حقيقة من أجل الضغط علي إسرائيل للسماح بنافذ المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة المحاصر، الذي يواجه قصف صاروخي غير مسبوق منذ 7 أكتوبر الماضي، حيث سجلت بيانات حركة استقبال المساعدات بمحافظة شمال سيناء وصول 600 شاحنة تحمل 9000 طنًا من المساعدات مقدمة من مصر و19 دولة و14 منظمة دولية منذ بداية العدوان، فيما تتواصل بلا توقف الجهود لخدمة الأشقاء الفلسطينيين بقطاع غزة، وتقديم الدعم اللازم لهم، من خلال توفير الأطقم الطبية على بوابة معبر رفح انتظارًا لوصول المصابين الذين يتم الكشف عليهم وتحديد نقلهم بسيارات إسعاف للمستشفيات لعلاجهم وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

وثمن أيمن محسب الدور البارز للدبلوماسية المصرية، في تعزيز دورها الإنساني إقليميًا ودوليًا، لافتًا إلي أن مصر حاضرة بقوة في جميع الأزمات الإنسانية التي تتعرض لها الدول الإقليمية وكان أبرزها، زلزالى سوريا وتركيا، مرورًا بالصراع السوداني، وزلزال المغرب، وإعصار دانيال في ليبيا، وصولًا إلي العدوان الوحشى الذى تمارسه قوات الاحتلال على قطاع غزة، والذي أقل ما يوصف به بأنه جرائم حرب ترتكب تحت مرأي ومسمع من العالم.