الجمعة 27 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

أيمن محسب: الاجتياح البرى لقطاع غزة يعكس تلاعب إسرائيل بالمجتمع الدولى

الدكتور أيمن محسب
الدكتور أيمن محسب

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، تصاعد القصف الإسرائيلي على قطاع غزة بشكل غير مسبوق بالتزامن مع اجتياح بري وبحري للقطاع، في الوقت الذي تجتمع فيه الأمم المتحدة لمناقشة الأوضاع في غزة، ضاربة بالمواثيق الدولية عرض الحائط، مؤكدًا أن إسرائيل مصرة على استكمال مخططها الإجرامي  بإبادة الشعب الفلسطيني.

وقال محسب، إن قطع الاتصالات والإنترنت والكهرباء عن القطاع بالتزامن مع بدء الاجتياح الهدف منه عزل القطاع عن العالم، في ظل صمت عالمي غريب، مؤكدًا أن ما يحدث سيظل عارًا يلاحق الجميع دون استثناء، خاصة أن ما تقوم به إسرائيل لا يعد دفاعًا عن النفس كما تروج عالميًا، وإنما حرب إبادة جماعية الهدف منها دفع المواطنين للنزوح جنوبًا باتجاه سيناء، وهو ما لن تسمح به مصر مطلقًا.

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وأضاف عضو مجلس النواب، أن إسرائيل أكدت أنها قادرة على التلاعب بالمجتمع الدولي، ففي الوقت الذي يتزايد فيه الحديث عن هدنة إنسانية مقابل الإفراج عن الأسري، تقوم إسرائيل بتصعيد غير مسبوق ستنتج عنه جرائم إنسانية لن يكون عبورها أو تخطيها أمرًا سهلًا على جميع الأطراف، مطالبًا المجتمع الدولي بأن يتخلي عن معاييره المزدوجة وأن يعلي القيم الإنسانية التي عاش المجتمع الدولي عقودًا لإنشائها والدفاع عنها.

الدكتور أيمن محسب القصف الإسرائيلى قطاع غزة الامم المتحدة الشعب الفلسطيني

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