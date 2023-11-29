رئيس بلدية غزة: الأضرار لا تصدق فى جميع أنحاء المدينة جراء العدوان الإسرائيلى

كشف رئيس بلدية غزة، يحيى السراج، عن الأضرار التي لحقت بالمدينة، نتيجة الحرب الإسرائيلية التي استمرت قرابة الـ50 يومًا.

وقال السراج، في تصريحات تليفزيونية: "نحن نكتشف الآن مدى الضرر الذي لحق بالبنية التحتية للمدينة في المراكز الثقافية والمكتبات والساحات العامة الرئيسية"، كاشفًا عن تعرض مقر البلدية الرئيسية لهجومين شديدين، مما أدى إلى تدمير آلاف الوثائق ذات القيمة التاريخية المهمة.

تابع: "الأضرار لا تصدق في جميع أنحاء المدينة، حوالي 60% من الوحدات السكنية والشقق، هذه الشقق غير صالحة للعيش في الوقت الحالي".

تعطل الخدمات الأساسية جراء العدوان الإسرائيلي

وفي تصريحات تليفزيونية سابقة، أفاد متحدث بلدية غزة بأنه يوجد تعطل في الخدمات الأساسية في البلدية جراء العدوان الإسرائيلي، موضحًا أنها تستمر في عملها بأقل الإمكانات.

وأضاف متحدث بلدية غزة: "الهدنة في قطاع غزة كشفت حجم الدمار الكبير في المدينة بعد تدمير أحياء سكنية بشكل كامل، ووجود تسرب كميات كبيرة من مياه الصرف الصحي إلى بحر مدينة غزة بعد استهداف الاحتلال الخطوط الناقلة".

وتابع: "نعمل على إزالة نحو 40 ألف طن من النفايات الصلبة التي تتكدس في مدن وشوارع غزة"، لافتًا إلى الحاجة لآليات ومعدات ثقيلة لانتشال جثامين الشهداء أسفل أنقاض المباني المهدمة في غزة.