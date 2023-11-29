مع تمديد الهدنة.. هل تسعى واشنطن على إنهاء الحرب وتعزيز حل الدولتين؟

في الآونة الأخيرة، أبلغت إدارة بايدن الأمريكية إسرائيل بأن عليها العمل على تجنب "المزيد من التهجير الكبير" للمدنيين الفلسطينيين في جنوب غزة إذا جددت حملتها البرية التي تهدف إلى القضاء على حركة حماس ، حسبما قال مسؤولون أمريكيون كبار.

وبحسب وكالة أسوشتيد برس إن الإدارة، التي تسعى إلى تجنب وقوع المزيد من الضحايا المدنيين على نطاق واسع أو النزوح الجماعي مثل ما حدث قبل التوقف المؤقت الحالي للقتال، أكدت للإسرائيليين أنه يجب عليهم العمل بدقة أكبر بكثير في جنوب غزة مما فعلوا في الشمال.

وقال المسؤولون في مؤتمر صحفي شريطة عدم الكشف عن هويتهم بموجب القواعد الأساسية التي وضعها البيت الأبيض، وسط تصاعد الضغوط الدولية والمحلية بشأن ارتفاع عدد القتلى الفلسطينيين، بدأ البيت الأبيض في ممارسة ضغوط أكبر على إسرائيل بحيث يجب "التفكير بعناية" في طريقة الحملة المقبلة، وفقا لأحد المسؤولين.

وقال المسؤول إن الإسرائيليين كانوا متقبلين عندما أثار مسؤولو الإدارة هذه المخاوف، مما يظهر على تعزيز الولايات المتحدة الامريكية العمل على حل الدولتين وانهاء وقف اطلاق النار.

بعد تمديد الهدنة

أوضح رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوات الدفاع الإسرائيلية ستستأنف العمليات العسكرية في نهاية المطاف بعد انتهاء وقف إطلاق النار المؤقت الحالي الذي سمح بتبادل الرهائن الذين احتجزتهم حماس بالأسرى الفلسطينيين الذين تحتجزهم إسرائيل، واتفق الجانبان، الاثنين، على تمديد الهدنة لمدة يومين إضافيين ومواصلة تبادل الرهائن بالأسرى.

وقال الرئيس جو بايدن إنه يود أن يرى استمرار التوقف – الذي سمح أيضًا بدخول زيادة في المساعدات الإنسانية التي تشتد الحاجة إليها إلى غزة – لأطول فترة ممكنة.

كما قالت وزارة الخارجية الأمريكية يوم الإثنين إن وزير الخارجية أنتوني بلينكن سيعود هذا الأسبوع إلى الشرق الأوسط حيث تأمل الولايات المتحدة في إيجاد طريقة لتمديد وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المزيد من الرهائن، حيث ستكون هذه زيارته الثالثة للمنطقة منذ بدء الحرب بين إسرائيل وحماس الشهر الماضي.

ومع ذلك، كانت رؤية بايدن وكبار المسؤولين واضحة أيضًا بشأن رغبة إسرائيل في مواصلة العمليات التي تركز على حماس والتي ركزت إلى حد كبير على الشمال خلال الأسابيع السبعة الماضية.

وقالوا إنهم يدعمون هدف إسرائيل المتمثل في القضاء على سيطرة حماس على غزة والتهديد الذي تشكله على المدنيين الإسرائيليين، لكنهم أصبحوا أكثر صخبا بشأن الحاجة إلى حماية حياة المدنيين الفلسطينيين.

وقُتل أكثر من 15 ألف فلسطيني منذ بدء الحرب في 7 أكتوبر ثلثاهم تقريبًا من النساء والقاصرين، وفقًا لوزارة الصحة في غزة، وقتل أكثر من 1200 شخص على الجانب الإسرائيلي، معظمهم من المدنيين الذين قتلوا في الهجوم الأولي.

وتعتقد الولايات المتحدة أن نحو مليوني فلسطيني يتواجدون الآن في جنوب ووسط غزة، وقد أوضح مسؤولو إدارة بايدن للإسرائيليين أن شبكة الدعم الإنساني الممتدة بالفعل لن تكون قادرة على التعامل مع نوع النزوح الذي تعرض له سكان شمال غزة في الضربات الانتقامية والعمليات البرية الإسرائيلية.



كما أخبر مسؤولو إدارة بايدن الإسرائيليين أنهم يتوقعون منهم إجراء العمليات بطريقة "تتجنب التعارض إلى أقصى حد" مع تشغيل مرافق المساعدات الإنسانية والملاجئ التي تدعمها الأمم المتحدة والبنية التحتية الأساسية، بما في ذلك الكهرباء والمياه.