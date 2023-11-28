قال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، لقصواء الخلالي، إن معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود مصر في عملية تسليم المحتجزين.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أنه تم إدخال عدد من شاحنات المساعدة لشمال قطاع غزة والذي كان محرومًا من هذه المساعدات.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة لإدخال سيارات الوقود، حيث تم إدخال اليوم 7 شاحنات وقود منها 3 للسولار، الأمر الذي يساهم بشكل كبير لإعادة الحياة مرة أخرى لقطاع غزة.

وعن المصابين، أكد أن المعبر استلم 9 مصابين من قطاع غزة، من أجل تلقي العلاج اللازم، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية أمام المعبر، وبعد ذلك يتم توجيههم للمستشفيات المختصة.