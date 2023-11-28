الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال مراسل قناة "إكسترا نيوز"، لقصواء الخلالي، إن معبر رفح يواصل العمل لتسهيل دخول المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، بالإضافة إلى جهود مصر في عملية تسليم المحتجزين.

وأضاف مراسل "إكسترا نيوز"، خلال مداخلة لبرنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أنه تم إدخال عدد من شاحنات المساعدة لشمال قطاع غزة والذي كان محرومًا من هذه المساعدات.

وأشار إلى أن هناك جهودًا كبيرة لإدخال سيارات الوقود، حيث تم إدخال اليوم 7 شاحنات وقود منها 3 للسولار، الأمر الذي يساهم بشكل كبير لإعادة الحياة مرة أخرى لقطاع غزة.

وعن المصابين، أكد أن المعبر استلم 9 مصابين من قطاع غزة، من أجل تلقي العلاج اللازم، حيث يتم تقديم الإسعافات الأولية أمام المعبر، وبعد ذلك يتم توجيههم للمستشفيات المختصة.

في المساء مع قصواء قطاع غزة غزة معبر رفح رفح مراسل قناة إكسترا نيوز المساعدات الإنسانية جهود مصر المحتجزين

مواد متعلقة

نقيب الصحفيين: ما حدث مع قصواء الخلالى اعتداء صارخ على الحقوق والحريات

الاتحاد الدولى للصحفيين يُدين حذف حلقات "فى المساء مع قصواء" عبر "فيس بوك"

نقيب الصحفيين: الوطن العربى يواجه قمعًا إلكترونيًا ممنهجًا منذ 7 أكتوبر

"الحياة اليوم": BBC تحذف خطابات فنانين داعمة لغزة بحفل "بافتا"

مصطفى شردى: المحتجزون الإسرائيليون ليسوا فقط فى أيدى حماس

مصطفى شردى: "شباب من أجل إحياء الإنسانية" مبادرة جيدة لإيصال كل ما يحدث فى غزة للعالم

"ليه بتحرج مصر".. مصطفى شردى ينتقد قرار "البيئة" إلغاء بطولة "صيد الأسماك"

محلل سياسى: الجمعيات الصهيونية تسيطر على الإدارة الأمريكية

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس