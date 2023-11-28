الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين: ما حدث مع قصواء الخلالى اعتداء صارخ على الحقوق والحريات

في المساء مع قصواء
في المساء مع قصواء

قال خالد البلشي، نقيب الصحفيين، إن النقابة ضد القمع وحجب الرأي الآخر، مشيرًا إلى أننا نتواصل مع الاتحاد الدولي للصحفيين بشأن ما حدث أمس ببرنامج "في المساء مع قصواء".

وأضاف نقيب الصحفيين، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "في المساء مع قصواء" والمذاع على فضائية cbc، أن ما حدث أمس من حذف "ميتا" حلقة برنامج "في المساء مع قصواء"، اعتداء صارخ على الحقوق والحريات في مصر والوطن العربي والعالم أجمع وخاصة فلسطين.

وكانت الإعلامية قصواء الخلالي، أعلنت عن تعرض صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" للاختراق؛ بسبب مداخلة هاتفية في برنامجها "في المساء مع قصواء" الذي تقدمه على قناة "سي بي سي".

نقيب الصحفيين قصواء الخلالي نقيب الصحفيين خالد البلشي فضائية CBC في المساء مع قصواء ميتا

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