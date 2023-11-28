الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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نقيب الصحفيين: الوطن العربى يواجه قمعًا إلكترونيًا ممنهجًا منذ 7 أكتوبر

خالد البلشي
خالد البلشي

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، القمع الإلكتروني لبرنامج "في المساء مع قصواء" حيث تندد باستخدام خوارزمات منع المحتوى العربي الفلسطيني.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج المذاع على فضائية cbc، أن بيان النقابة يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه سياسات القمع التي تواجهها حرية الصحافة.

وأشار "البلشي" إلى أن القمع تطور بعد السابع من أكتوبر، ليس ضد فلسطين فقط بل ضد أي محتوى عربي بشكل عام، وسرد قصة لشقيقة زوجته التي حاولت تغيير اسم حسابها على فيس بوك دعمًا لفلسطين، لكن واجهت تعنتًا من إدارة "ميتا".

وأضاف نقيب الصحفيين، أن سياسة القمع تجاه المحتوى العربي هو جزء من الحرب الإعلامية التي نواجهها في وطننا العربي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي استخدم بشكل خاطئ لحجب الرأى. 

خالد البلشي قصواء الخلالي القمع الإلكتروني في المساء مع قصواء نقيب الصحفيين خالد البلشي فضائية CBC

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