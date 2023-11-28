نقيب الصحفيين: الوطن العربى يواجه قمعًا إلكترونيًا ممنهجًا منذ 7 أكتوبر

أدانت لجنة الحريات بنقابة الصحفيين، القمع الإلكتروني لبرنامج "في المساء مع قصواء" حيث تندد باستخدام خوارزمات منع المحتوى العربي الفلسطيني.

وقال نقيب الصحفيين خالد البلشي، خلال مداخلة هاتفية مع البرنامج المذاع على فضائية cbc، أن بيان النقابة يضع المجتمع الدولي أمام مسئولياته تجاه سياسات القمع التي تواجهها حرية الصحافة.

وأشار "البلشي" إلى أن القمع تطور بعد السابع من أكتوبر، ليس ضد فلسطين فقط بل ضد أي محتوى عربي بشكل عام، وسرد قصة لشقيقة زوجته التي حاولت تغيير اسم حسابها على فيس بوك دعمًا لفلسطين، لكن واجهت تعنتًا من إدارة "ميتا".

وأضاف نقيب الصحفيين، أن سياسة القمع تجاه المحتوى العربي هو جزء من الحرب الإعلامية التي نواجهها في وطننا العربي، مشيرًا إلى أن الذكاء الاصطناعي استخدم بشكل خاطئ لحجب الرأى.