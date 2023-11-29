مواطن: تمكين الشباب استثمار ذكي لتحقيق الجمهورية الجديدة (فيديو)

قال وسيم علي، مواطن سكندري، إنه خلال السنوات الماضية أصبح للشباب مكانة متميزة في حلم الجمهورية الجديدة بفوزهم بالنصيب الأكبر من التمكين والدعم منذ 2014 من خلال تخصيص المادة 140 لـ الدستور المصري بحصولهم على نصيب الربع من المجالس المحلية ليكون لهم مشاركة فعلية في المشهد السياسي.



وتابع أنه بتأسيس تجربة لتمكين الشباب في الإسكندرية لتأهيل الشباب للمحليات والعمل العام تماشيًا مع رؤية الدولة المصرية وتلقي الدعم بإطلاق عام الشباب ليشعروا في المرة الأولى ان هناك اهتمام فعلي وواقعي بالطاقة الشبابية التي تعد استثمار ذكي لبناء الجمهورية الجديدة.

وواصل أن ما شاهدنا على أرض الواقع بعد توجيهات رئاسية بتولي الشباب مناصب قيادية في الدولة وتأهيلهم ليصبحوا نوابًا للمحافظين ومعاوني للوزراء ولهم نصيب كبير في مجالس النواب والشورى لتكون مصر دولة شابة بأفكارها ومخططاتها.