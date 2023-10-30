"تضامن الإسكندرية": الجمعيات الأهلية تلعب دورا هاما ووطنيا في هذا التوقيت الحرج

قالت الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

وتابعت في تصريحات لها، بأن التضامن الاجتماعي يرحب بعمل أى مبادرات تعمل على خدمة المجتمع، فدائما ما نتحد من أجل تحسين حياة المواطن البسيط ومنحه الحياة الكريمة التي يحلم بها ويسعى لتحقيقها بأبسط متطلبات الحياة.

وأكدت أن دور التحالف الوطني مشرف ونشعر بالفخر لتأسيس هذا الكيان الوطني الذي يجمع تحت مظلته مختلف الجمعيات الأهلية التي تتحد سويا وما نشهده من ترابطها أمام معبر رفح لأداء مهمتها لآخر موقف وهو إيصال المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة الذين يعانون الموت بحرمانهم من كل سبل الحياة.

وتابعت أن الشعب المصري معروف برجولته في وقت الأزمات فنحن دائما حكومة وشعبا مناصرين للقضية الفلسطينية ولن نتركها أو نتخلى عنها.