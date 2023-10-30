الإثنين 30 أكتوبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تضامن الإسكندرية": الجمعيات الأهلية تلعب دورا هاما ووطنيا في هذا التوقيت الحرج

التحالف الوطني
التحالف الوطني

قالت الدكتورة نرمين سويدان مدير إدارة الجمعيات بالتضامن الاجتماعي بالإسكندرية، إن الجمعيات الأهلية تلعب دورا مهما في هذه الفترة الحرجة التي تمر بها مصر والعالم أجمع.

وتابعت في تصريحات لها، بأن التضامن الاجتماعي يرحب بعمل أى مبادرات تعمل على خدمة المجتمع، فدائما ما نتحد من أجل تحسين حياة المواطن البسيط ومنحه الحياة الكريمة التي يحلم بها ويسعى لتحقيقها بأبسط متطلبات الحياة.

وأكدت أن دور التحالف الوطني مشرف ونشعر بالفخر لتأسيس هذا الكيان الوطني الذي يجمع تحت مظلته مختلف الجمعيات الأهلية التي تتحد سويا وما نشهده من ترابطها أمام معبر رفح لأداء مهمتها لآخر موقف وهو إيصال المساعدات لأشقائنا في قطاع غزة الذين يعانون الموت بحرمانهم من كل سبل الحياة.

وتابعت أن الشعب المصري معروف برجولته في وقت الأزمات فنحن دائما حكومة وشعبا مناصرين للقضية الفلسطينية ولن نتركها أو نتخلى عنها.

 

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مواطن: القيادة السياسية تدير الأزمة باعتدال وحكمة.. ولا تهاون في الأرض

 

 

التحالف الوطني قطاع غزة الشعب المصري السيسي يدعم القضية الفلسطينية الدولة المصرية

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