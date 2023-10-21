السبت 21 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

عضو التحالف الوطنى: شعب مصر يقدم ملحمة وطنية لمساعدة أشقائنا الفلسطينيين (فيديو)

عضو التحالف الوطني
عضو التحالف الوطني

قال ولي الدين سعودي، عضو التحالف الوطني، إننا نفوض كامل التفويض السيادة المصرية والرئيس عبدالفتاح السيسي لرفض التهجير للحفاظ على الأراضي المصرية، واستمرار الحفاظ على القضية الفلسطينية.

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وتابع سعودي أن الرئيس السيسي أول رئيس يتحدث بهذه الصراحة المطلقة عن رفض التهجير، حتى لا تنجرف الدولة المصرية في حرب مشتتة مع طرف الاحتلال، فسيناء أرض مصرية ولن نسمح بأخذها من بين أيدينا مرة أخرى.

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وأشار إلى سرعة الاستجابة من قبل مؤسسات التحالف الوطني بتقديم دور بطولي من خلال قوافل الإغاثة المرابطة على حدود معبر رفح لتكون طوق نجاة لأشقائنا الفلسطينيين لاستكمال صمودهم وإصرارهم على نصرة القضية الفلسطينية.

وعبر المصريون عن تفويضهم للرئيس السيسي للحفاظ على الأمن القومي ورفض التهجير حفاظًا على الأراضي المصرية، وتأمين حدود البلاد ودعم الفلسطينيين.

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واستجاب المصريون وخرج الملايين إلى الميادين رافعين الأعلام المصرية والفلسطينية رافضين التهجير وداعمين القضية الفلسطينية، ومنددين بأحداث العنف والدمار بأحداث غزة، وموجهين رسائل داعمة بضرورة البقاء والحفاظ على القضية الفلسطينية.

 

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التحالف الوطني الرئيس عبد الفتاح السيسي القضية الفلسطينية الأراضى المصرية الإسكندرية

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