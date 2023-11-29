الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

ننشر الصور الأولى لجاهزية مقار لجان انتخابات الرئاسة بمدارس «دشنا التعليمية»

صورة من اللجان
صورة من اللجان

تعمل المديريات التعليمية على قدم وساق من أجل الأنتهاء من تجهيزات المدارس التى تم اختيارها كمقار للاقتراع فى انتخابات الرئاسة، وحصلت “الدستور” على صور لجاهزية مقار اللجان بمدارس إدارة دشنا التعليمية. 

وقال طارق نور الدين مدير إدارة دشنا التعليمية  فى تصريحات خاصة لـ"الدستور" إنه قد تم توجيه المدارس أيضًا، بتخصص كل مدرسة حجرات بالطابق الأرضي للتتناسب مع كبار السن، مؤمنة الأبواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة أيضًا، فضلًا عن توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين بكل لجنة”.

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واستكمل: تم توجيه مديري المدارس بالحفاظ على نظافة محيط المدرسة الخارجي وخلوه من أي تجمعات أو حويات أو صناديق للقمامة وكذلك ثمة تواجد للباعة الجائلين مسؤولية مدير المدرسة بالتعاون مع مدير إدارته والحي وقسم الشرطة التابع له”.

كذلك التأكد من توفير الإضاءة الكافيه القوية داخل كل لجنة انتخابية وخصوصًا أن أعمال الإنتخابات سوف تستمر للمساء  مما يستلزم أيضًا توفير سبل الأمن وأهمها كشافات الإضاءة الليلية للفناء والظهير الخلفي للمدرسة وكذلك التأكد من وجود وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والإطفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة.

وقال خطاب رسمى صادر عن وزارة التربية والتعلم والتعليم الفنى: في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن الإجازة للطلاب فقط وليس المعلمين. 


 

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