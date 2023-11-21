الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

تحقيقات ومتابعات

"تهوية جيدة وإضاء".. كيف تستعد المدارس لاستقبال الانتخابات الرئاسية 2024؟

الانتخابات الرئاسية
الانتخابات الرئاسية

يجتمع مديرى المديريات التعليمية مع المحافظين كل فى مديريته خلال الايام المقبلة، لمتابعة تجهيز المدارس لاستقبال اللجان الانتخابية استعدادًا للانتخابات الرئاسية 2024.

وكشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى أن التعليم وجهت مديرى المديريات التعليمية والمدارس التى تم اختيارها لعقد لجان انتخابية بها، بالاستعداد للانتخابات الرئاسية وتجهيز اللجان لاستقبال الناخبين ورجال القضاء والتحقق من إعداد الاستراحات بالوصلات الكهربائية وشحن العدادات الكهربائية والتأكد من استمرارية ضخ المياه للمدارس.

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وأضافت فى تصريحات خاصة لـ"الدستور": “تم توجيه المدارس أيضًا، بتخصص كل مدرسة حجرات بالطابق الأرضي للتتناسب مع كبار السن تكون مؤمنة الأبواب والنوافذ جيدة التهوية والإضاءة أيضًا ولتكون مقر اللجنة الانتخابية، فضلًا عن توفير أفضل الفصول لتكون مبيت قوات التأمين المرافقة بكل لجنة”.

وتابعت المصادر: “تم توجيه مديري المدارس بالحفاظ على نظافة محيط المدرسة الخارجي وخلوه من أي تجمعات أو حويات أو صناديق للقمامة وكذلك ثمة تواجد للباعة الجائلين مسؤولية مدير المدرسة بالتعاون مع مدير إدارته والحي وقسم الشرطة التابع له”.

كذلك التأكد من توفير الإضاءة الكافيه القوية داخل كل لجنة انتخابية وخصوصًا أن أعمال الإنتخابات سوف تستمر للمساء  مما يستلزم أيضًا توفير سبل الأمن وأهمها كشافات الإضاءة الليلية للفناء والظهير الخلفي للمدرسة وكذلك التأكد من وجود وسلامة كافة وسائل الحماية المدنية والإطفاء في أماكنها وبحالتها الجيدة.

وقال خطاب رسمى صادر عن وزارة التربية والتعلم والتعليم الفنى: في ضوء قرار رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات رقم 3 لعام 2023 بدعوة الناخبين لانتخابات رئيس الجمهورية والتى تتضمن مواعيد أيام الأحد والإثنين والثلاثاء الموافق 10 و11 و12 ديسمبر، وفى حالة الإعادة تجرى عملية الانتخاب أيام الإثنين والثلاثاء والأربعاء الموافقين 8 و9 و10 من يناير لعام 2024.

انتحابات رئاسة إجراء الانتخابات الرئاسية المقبلة إستحقاقات الانتخابات الرئاسية أسباب تأجيل الانتخابات الرئاسية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم

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