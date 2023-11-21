الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

ناقد فني عن "صوت وصورة": حقق نجاحًا جماهيرًا في ظل الظروف الراهنة

صوت وصورة
صوت وصورة

حقق مسلسل "صوت وصورة" نجاح كبير خلال عرضه على مدار الأيام الماضية، هو من بطولة الفنانة حنان مطاوع، وليد فواز، ونجلاء بدر، وعدد كبير من نجوم الفن، ومن تأليف محمد سليمان عبدالمالك، ومن إخراج محمود عبد التواب، خاصًة مع تصاعد الأحداث مع قرب انتهاء المسلسل وعرض الحلقة الأخيرة منه اليوم.

وقال الناقد الفني كريم المصري، إن مسلسل "صوت وصورة" حقق نجاح جماهيرًا كبير، وهو الأمر الذي يصعب على أي مسلسل تحقيقه في الوقت الحالي، خاصًة في ظل الظروف التي نمر بها في الوقت الحالي من الإبادة الجماعية التي يتعرض لها الشعب الفلسطيني على يد قوات جيش الاحتلال الإسرائيلي.

وتابع المصري في تصريحات خاصة لـ"الدستور" قائلًا: "نجلاء بدر تمر بحالة نضج فنى غير عادية قدمت الشخصية بالسهل الممتنع بدون ادنى مبالغة وذلك وصل للمشاهد فكانت حريصة علي عدم المبالغة وقدمت تعبيرات موفقة للغاية، والفنانة حنان مطاوع تستمر في استعراض مواهبتها في العمل تلو الاخر فقد اعتادنا منها علي تقديم الاداء المميز، ولن نغفل عن الفنان وليد فواز، فهو عودة حقيقية لممثل يمتلك إمكانيات تمثيلية كبيرة وعليه استثمار تلك العودة بشكل جيد".

وأضاف: "المسلسل جيد، ويوجد به الكثير من النجوم الشباب الذين اثبتوا أنهم مواهب كبيرة ينتظرهم مستقبل كبير واتمنى ان ياخذوا مساحات اكبر في الفترة المقبلة خاصة بعد ظهورهم بشكل مميز في صوت وصورة".

وتوجه بالشكر إلى الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية على الموسم الشتوي الحالي الذي تقدّم فيه الكثير من الأعمال الهامة، والتي تحمل الكثير من الرسائل للجمهور، وتسببت في عودة الجمهور والأسرة المصرية للالتفاف حوّل الشاشة من جديد، وهذا ما كنّا ننتظره في الدراما المصرية.

أبطال مسلسل صوت وصورة 

مسلسل "صوت وصورة"  من  عدد كبير من النجوم أبرزهم بطولة حنان مطاوع، ونجلاء بدر، وليد فواز، صدقى صخر، عمرو وهبة، ايمان الشريف، رامى الطمبارى، فدوى عابد، هاجر عفيفى، أحمد ماجد، حمزة دياب، يوسف وهبى، إيمان الشريف، عماد صفوت، مروة عيد، أحمد شاهين، ميما شامى، أحمد سعد، أحمد أبو زيد، باتع خليل، آيات مجدى، سالى حماد، الطفلة لافينا نادر.

الناقد الفني كريم المصري مسلسل صوت وصورة صوت وصورة الفنانة حنان مطاوع نجلاء بدر

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