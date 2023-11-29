المشدد 5 سنوات لعاطل بتهمة إلقاء ماء نار على وجه موظف بالخانكة

قضت محكمة جنايات بنها، بمعاقبة عاطل بالسجن المشدد لمدة 5 سنوات لاتهامه – وأخرين هاربين – بالتعدى بالضرب على موظف بأحد شركات الدعاية، وإلقاء مادة حارقة "ماء نار" عليه، وإحداث عاهة مستديمة له تقدر بنسبة 50%، بسبب خلافات سابقة بين المتهمين والمجنى عليه، بدائرة مركز شرطة الخانكة بمحافظة القليوبية.

صدر الحكم برئاسة المستشار سعيد شعبان أبو دنيا، وعضوية المستشارين حامد عبد الحميد الجمال، وحسام رشدى عمار، وأمانة سر نادر السقا.

كشف أمر الإحالة أن المتهمين "محمد أ "، عاطل، و"سید أ"، هارب، و"أحمد س"، هارب، لأنهم ضربوا عمدا المجنى عليه "أحمد. م "، ذلك بأن عقدوا العزم وبيتوا النية على ضربه وأعدوا لذلك الغرض أسلحة بيضاء وأدوات موضوع الاتهام اللاحق.

وأضاف أمر الإحالة، أن المتهمين ما أن ظفروا بالمجنى عليه حتى قام المتهمين الثانى والثالث، بإلقاء مادة حارقة "مياه نار" على وجهه وجسده حال تواجد المتهم الأول محرزا سلاحا أبيضا "سكين" للشد من أزرهم، قاصدين من ذلك إحداث إصابته مما أحدث به الإصابات المبينة بتقرير الطب الشرعى، والتى تخلف من جرائها عاهة مستديمة تزيد نسبتها على 50%.

واشار أمر الإحالة، أن المتهمين حازوا وأحرزوا بغير ترخيص وبغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية سلاح أبيض "سكين"، كما حازوا وأحرزوا بغير مسوغ من ضرورة شخصية أو حرفية أداة مما تستعمل فى الاعتداء على الأشخاص "مياه نار".