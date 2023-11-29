"المبانى شُطرت".. الأونروا: مستوى الضرر واسع جدًا فى قطاع غزة

دعت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الأربعاء، إلى ضرورة تحول الهدنة المؤقتة في غزة التي بدأت يوم الجمعة الماضي، إلى وقف كامل لإطلاق النار للسماح للمساعدات الإنسانية والسلع التجارية بالتدفق دون انقطاع إلى قطاع غزة، وفقًا لفضائية “القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

تأثير القصف على الطرق يجعل عملية توصيل المساعدات معقدة

وشددت "الأونروا" على الحاجة إلى توسيع نطاق العمليات الإنسانية لتلبية الاحتياجات الهائلة في قطاع غزة، مؤكدة أن مستوى الضرر واسع جدا في غزة إذ إن المباني شطرت وهناك أكوام من المعدن الملتوي والخرسانة والصفائح الحديدية متناثرة في كل مكان، مما أدى إلى تعقيد عملية توصيل المساعدات لغزة.