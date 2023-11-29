يوافق اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع القضية الفلسطينية ويحتفل العالم بها من خلال عدة إجراءات حيث دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في 29 نوفمبر عام 1977، الاحتفال بهذا اليوم من كل عام، وقد وقع الاختيار على هذا التاريخ تحديدا لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني

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فى هذا السياق ترصد الدستور كيف يحتفل العالم باليوم العالمى للتضامن مع القضية الفلسطينية

«منظمة الأمم المتحدة»

أقامت منظمة الأمم المتحدة، معرضًا بالتزامن مع اليوم العالمي للتضامن مع القضية، وبحسب الموقع الرسمي لمنظمة الأمم المتحدة، يجسد المعرض المقام في مقر الأمم المتحدة إحياء ذكرى النكبة الفلسطينية كحدث مؤلم وقع خلال الحرب العربية الإسرائيلية عام 1948، عندما تم طرد وتهجير أكثر من نصف الشعب الفلسطيني من منازلهم ليصبحوا لاجئين.

ويشمل المعرض صورًا ومقاطع فيديو وأعمالًا فنية تصور حلقات مختلفة من الرحلة الفلسطينية قبل وأثناء وبعد النكبة، للتذكير بأن ما يقرب من 6 ملايين فلسطيني ما زالوا لاجئين، مع تعرض مئات الآلاف من هؤلاء اللاجئين لتهجير قسري إضافي، وقُتل الآلاف منهم، خلال حرب غزة عام 2023.

«موقف البرلمان العربى»

طالب البرلمان العربي بالوقف الفوري للحرب التي يشنها الاحتلال على قطاع غزة والضفة الغربية، وحرب الإبادة الجماعية التي يرتكبها بحق المدنيين من الأطفال والشيوخ والنساء، والتي تعد جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية مكتملة الأركان.

وأوضح البرلمان العربي فى بيان له، أنه في الوقت الذي تحيي فيه الأمم المتحدة والعالم، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الذي يحل في ٢٩ نوفمبر من كل عام، يعيش الشعب الفلسطيني وضعًا مأساويًا نتيجة العدوان الغاشم الذي يقوم به الاحتلال في قطاع غزة، وما قام به من قصف وتدمير وتهجير وقتل للأطفال والنساء والشيوخ، حيث سقط الآلاف من الشهداء والجرحى، إضافة إلى تدمير ما يزيد على 50% من المنازل والوحدات السكنية، وفرض حصار شامل يمنع دخول الماء أو الغذاء أو الدواء أو الوقود، في انتهاك صارخ للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني. فضلا عما يقوم به الاحتلال الغاشم من قتل واعتقال يومي في الضفة الغربية.

«جامعة الدول العربية»

نظمت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية اليوم الأربعاء، وقفة تضامنية، بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، والتي بدأت بالنشيد الوطني لدولة فلسطين.

وينظم الفعالية قطاع فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالأمانة العامة للجامعة العربية، وذلك بالتزامن مع الحرب الإسرائيلية الغاشمة على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، والتي أودت بحياة أكثر من 15 ألف شهيد.