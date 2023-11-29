الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

"التنسيقية" تعقد مناظرة حول قضايا المحور السياسى فى برامج ورؤى مرشحى الرئاسة

تنسيقية شباب الأحزاب
تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

تعقد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، اليوم، في السابعة مساء، مناظرة حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة»، بالتزامن مع نهاية فترة الدعاية الانتخابية وبداية الصمت الانتخابي؛ تمهيدًا لبدء تصويت المصريين في الخارج  أيام 1 و2 و3 ديسمبر 2023.

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ومن المقرر أن تتناول المناظرة، مناقشة ما تم خلال السنوات الماضية لتنمية الحياة السياسية، وخطط ورؤى المرشحين لتنمية الحياة السياسية والحزبية في مصر خلال الفترة المقبلة.

يدير الحوار خلال المناظرة، الإعلامي أحمد عبدالصمد، عضو التنسيقية، ويشارك في المناظرة، النائب عماد خليل، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، النائب طارق عبدالعزيز، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبدالسند يمامة، النائبة أميرة صابرة، عضو مجلس النواب عن التنسيقية، ممثلة لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، الدكتور زاهر الشقنقيري، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر.

التنسيقية تشارك في ندوة بهيئة تعليم الكبار حول المشاركة الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

شاركت تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في ندوة نقاشية أقيمت بمقر الهيئة العامة لتعليم الكبار، للدعوة والحث على المشاركة الإيجابية في استحقاق الانتخابات الرئاسية القادمة، تحت شعار "خليك إيجابي.. انزل شارك".

وأثنت النائبة راجية الفقي، عضو مجلس الشيوخ عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، في كلمتها خلال الندوة التي نظمتها الهيئة بالتعاون مع التنسيقية، على الحاضرات من السيدات العاملات بالهيئة، وتناولت في كلمتها كيف يمكن للمرأة المصرية أن تكون مفتاحا للتغيير والبناء.

وأشار النائب محمد السباعي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، إلى أن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين ككيان سياسي يصنع سياسة بمفهوم جديد، وذلك تحت مظلة الوطن.

وأكد السباعي، أن المشاركة في الاستحقاق الرئاسي حق وواجب في آن واحد لمواجهة التحديات الداخلية والخارجية.

بدوره، أكد مؤمن سيد، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أهمية ومصيرية الاستحقاق الدستوري لانتخابات الرئاسة، وأهمية المشاركة الإيجابية في الانتخابات.

ورحب الدكتور محمد ناصف، رئيس الهيئة العامة لتعليم الكبار، بوفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤكدًا أن مصر تبنى بسواعد شبابها المخلصين، فهم عقلها المفكر ويدها التي تبني، وقادرة على تحقيق أهداف التنمية المستدامة بأبعادها الاجتماعية والاقتصادية والبيئية، مستندة إلى رصيد مصر الحضاري، فمصر دولة مؤسسات؛ ومن ثم تسعى لإحداث تغيير ملموس في حياة المواطن المصري يرفع عن كاهله ما يلاقى من تحديات وصعوبات.

وقال إن المصريين قادرون على صناعة الفارق، خاصة أوقات الأزمات، ومن هنا تأتي قضية الوعي في الصدارة كركيزة أساسية يستلهم منها المواطن المصري رأيه كمشارك إيجابي في استحقاقاته الانتخابية، مستطردا: "مصر دولة مؤسسات تحترم الدستور والقانون، وأبناء الهيئة هم قادة التنوير في المجتمع، باستشعارهم دورهم لبناء وطنهم أملا في غد أفضل".

وضم وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، النائب محمد السباعي، والنائبة راجية الفقي،  عضوي مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ومؤمن سيد، وشريهان القشاوي، وحازم ضيف، أعضاء التنسيقية.

تنسيقية شباب الأحزاب قضايا المحور السياسي مرشحي الرئاسة الدعاية الانتخابية الصمت الانتخابي المصريين

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