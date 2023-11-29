غدًا.. المؤتمر الانتخابي الثالث لحملة المرشح الرئاسي حازم عمر

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، المؤتمر الانتخابي الثالث، غدا الخميس، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ومن المقرر أن يحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة

فيما عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي، لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة التقييم والمتابعة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتورة ولاء هرماس رضوان أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية- وعضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التقييم والمتابعة بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للدكتورة ولاء هرماس، رحبت فيها بالحضور من أمانة التقييم والمتابعة، كما أكدت على أهمية الدور الذي يقوم به أعضاء الأمانة، موضحة أن نجاح أي كيان لا يتم إلا بالمتابعة الجيدة والتقييم المستمر للأعمال.

كما أوضح الدكتور زاهر الشقنقيري، خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بالمرشح الرئاسي حازم عمر، بالإضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري، كما استعرض اللواء محمد صلاح أبوهميلة، الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

ويأتي اللقاء ضمن سلسلة لقاءات يومية، تقوم بها حملة المرشح الرئاسي، مع مختلف الأمانات النوعية بالأمانة المركزية، والمحافظات، على مدار فترة الدعاية الانتخابية، وحتى فترة الصمت الانتخابي، بغرض تلقي الاستفسارات والتساؤلات لتعظيم فعالية أداء الحملة في التواصل مع المواطنين.