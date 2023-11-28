الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

ممثل حملة المرشح حازم عمر لـ«صالون التنسيقية»: إصلاح الإدارة المحلية أولويتنا

صالون تنسيقية شباب
صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

قال الدكتور ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر: "نحن نرى أن الثقة والسياسة تصنع من الداخل للخارج وليس من الخارج للداخل، ونرى أن قضية الإدارة المحلية هى محور ارتكاز ومحور خلق الثقة لدى الناس، والأجانب لا يرون مصر إلا من خلال الشارع ومن خلال الطرق والمرافق، ودستور مصر الحالي ينص على ضرورة توجه الدولة إلى اللامركزية الاقتصادية".


جاء ذلك خلال مشاركته في صالون تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين حول «قضايا المحور السياسي في برامج ورؤى مرشحي الرئاسة».


وأوضح أنه من أولويات المرشح الرئاسي الدكتور حازم عمر، ضرورة إصلاح الإدارة المحلية، حيث إن بها العديد من المشاكل، فموظفي الإدارة المحلية يجب فصلهم عن موظفي الإدارة العامة، متسائلًا: هل من المعقول أن يكون قانون الإدارة المحلية الحاكم هو قانون وضع منذ 1979؟، وكيف يصل بنا الحال 14 عامًا بدون انتخابات تترجم تمكين الشباب والمرأة؟، قائلًا: لدينا رؤية لتمكين الشباب والمرأة بتمكينهم على أرض الواقع، فقانون الإدارة المحلية ضرورة وقانون المجتمعات العمرانية ضرورة.

وتابع: يجب فض اشتباك المحافظ واختصاصاته مع مديري المديريات، وإعادة تأهيل موظفي الإدارة المحلية.

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وأضاف أن خريطة مصر مليون كيلو متر مربع، البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط، هذه المساحة العظيمة من المياه الزرقاء والاقتصاد الأزرق، والمرشح الرئاسي الدكتور حازم عمر وكذلك حزب الشعب الجمهوري، مؤمن جدا بفكرة ترسيم الحدود الدولية.

وأشار إلى أن منطقة شرق المتوسط فيها أكثر من 11٪ من الغاز الطبيعي العالمي، وهي الأقرب لأوروبا ومصر تستطيع أن تلعب دورًا مهمًا في هذا الأمر، ومحطتي تسييل الغاز الطبيعي في رشيد ودمياط أنجزتهم القيادة السياسية، واختتم: "الاقتصاد الأزرق وفكرة ترسيم الحدود هى أولوية للمرشح الرئاسي حازم عمر وبرنامجه الانتخابي مطروح للجميع".


أدار الحوار خلال الصالون، محمد نشأت، عضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، وشارك في الصالون؛ النائب أحمد فوزي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، والنائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي فريد زهران، رئيس الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، والنائب حازم الجندي، عضو مجلس الشيوخ، ممثلًا لحملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، ود. ولاء عراقيب، أستاذ القانون، ممثل حملة المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري.

الدكتور ولاء عراقيب الشعب الجمهوري تنسيقية شباب الاحزاب والسياسيين المحور السياسي الدكتور حازم عمر

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