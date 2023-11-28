حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى أمانة المجالس المحلية بحزب الشعب الجمهورى

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، اليوم، لقاء مع أعضاء أمانة المجالس المحلية المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.

حضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب-المنسق العام للحملة الانتخابية، النائب محمد وفيق عزت، أمين أمانة المجالس المحلية المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المجالس المحلية بجميع محافظات الجمهورية.

تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري

المؤتمر الانتخابي الثالث

تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية، المؤتمر الانتخابي الثالث، بعد غد الخميس، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات.

ويناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشه الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذ المشكلات.

ومن المقرر أن يحضر هذا المؤتمر، قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.