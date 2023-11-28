حازم عمر: مكانة مصر تعتمد على مشاركة المواطنين فى اختيار مَن يمثلهم

قال المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، خلال إلقاء كلمة للشعب المصري بالداخل والخارج عبر فضائية "إكسترا نيوز" إن مصر دولة عريقة وشعبها عظيم وتستحق مكانة كبيرة بين الأمم.

الانتخابات الرئاسية المقبلة

أضاف عمر أن مكانة مصر تعتمد على مشاركة المواطنين في اختيار من سيمثلهم في المرحلة القادمة: "انزل واختار اللي عاوزه".

أضاف أن المواطنين عليهم المشاركة في صنع القرار من خلال الحرص على الإدلاء بأصواتهم في الانتخابات المقبلة، قائلًا: "حفظ الله مصر وشعبها".

البرنامج الانتخابي

وأكد المرشح الرئاسي حازم عمر، رئيس حزب الشعب الجمهوري، أن برنامجه الانتخابي يتضمن وضع استراتيجية شاملة للحماية الاجتماعية والتأمينات، من خلال 5 محاور أساسية، مشيرًا إلى أن برنامجه يطرح رؤية لحل أزمة ارتفاع أسعار السلع، خلال أول 100 يوم: "سيتم عمل 4 قوائم للتخفيضات خاصة بالمطالب الأساسية للأسر من بقوليات ولحوم وألبان وأرز، بنسب من 15% إلى 25%".