الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسى حازم عمر تلتقى أمانة التقييم والمتابعة المركزية لـ"الشعب الجمهورى"

الشعب الجمهوري
الشعب الجمهوري

عقدت الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي حازم عمر لقاءً مع أعضاء أمانة التقييم والمتابعة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، بمقر الحملة الانتخابية المركزي بالقاهرة الجديدة.

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الخميس.. المؤتمر الانتخابى الثالث لحملة المرشح الرئاسى حازم عمر

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الانتخابات الرئاسية|رؤية المرشح حازم عمر لمواجهة الأزمة الاقتصادية

حضر اللقاء اللواء محمد صلاح أبوهميلة الأمين العام للحزب- المنسق العام للحملة الانتخابية، والدكتور زاهر الشقنقيري المتحدث الرسمي باسم الحملة الانتخابية، والدكتورة ولاء هرماس رضوان، أمين أمانة التقييم والمتابعة المركزية، وعضو هيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات التقييم والمتابعة بجميع محافظات الجمهورية.

تناول اللقاء خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص بنا، وتسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

المؤتمر الانتخابي الثالث

ومن المقرر أن تنظم حملة المهندس حازم عمر، المرشح لخوض سباق الانتخابات الرئاسية ٢٠٢٤، المؤتمر الانتخابي الثالث، يوم الخميس الموافق ٣٠ نوفمبر في تمام الساعة الثالثة عصرًا، بقاعة الأندلس بمركز الأزهر للمؤتمرات الموجود بشارع يوسف عباس بمدينة نصر.

يناقش المؤتمر أبرز المشاكل التي تواجه المواطنين في محافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد، وأيضًا طرح ومناقشة الحلول التى يقدمها البرنامج الانتخابي للمرشح لهذه المشكلات.

يحضر هذا المؤتمر قيادات ونواب حزب الشعب الجمهوري، وبعض الرموز الوطنية والقيادات الشعبية بمحافظات قطاع شمال ووسط وجنوب الصعيد.

الحملة الإنتخابية حازم عمر الشعب الجمهوري محمد صلاح أبوهميلة زاهر الشقنقيري الرئاسية

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