الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية|رؤية المرشح حازم عمر لمواجهة الأزمة الاقتصادية

حازم عمر
حازم عمر

استعرض المهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي ورئيس حزب الشعب الجمهوري، رؤيته في شأن الأزمة الاقتصادية، لافتًا إلى أن الدولة تعايش مشكلة اقتصادية بفعل الأزمات العالمية المتداخلة والممتدة التأثير "أزمة كوفيد - ١٥ والأزمة الروسية - الأوكرانية".

وقال "عمر"، إن برنامجه الانتخابي يستهدف المعالجة الناجزة للتحديات الاقتصادية الصعبة التي تواجهها الدولة، من خلال عدة محاور ورؤية مفصلة لكل محور.

ترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة

وأوضح: لدينا تصور لترشيد الإنفاق الحكومي وزيادة موارد الدولة المصرية، والعمل على السيطرة على التضخم ومعدلات الدين العام الخارجي والداخلي

وأكمل: سنعمل على حماية الطبقة المتوسطة وتحسين أوضاعها الاقتصادية والاجتماعية، ورفع بعض الأعباء الضريبية من على كاهل الموطنين خلال فترة مؤقته، لافتًا إلى إيلاء اهتمام كبير بزيادة الانتاجية فى القطاعات الاقتصادية ذات الأولوية (الصناعة، والزراعة، والتجارة، والطاقة).

تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية

كما أشار إلى رفع الكفاءة الاقتصادية والمالية للدولة بهدف تخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية، وإجراء بعض الإصلاحات الاقتصادية التي تستهدف إصلاح الموازنة العامة للدولة وضبط السياسات النقدية والمصرفية.

تطوير السياسات النقدية

 

ولفت إلى أن برنامجه يتضمن تطوير السياسات النقدية بهدف تخفيف الأعباء من على كاهل المواطنين ومساندة الطبقات الضعيفة ومحدودي الدخل، وتفعيل منظومة الاقتصاد الرقمي وزيادة تطبيقات الاقتصاد المصري الأزرق وتطوير ريادة الأعمال في مصر، مشيرًا إلى دعمه زيادة حوافز الاستثمار الأجنبي الإنتاجي بشكل أكبر من من الاستثمار المالي أو الترفيهي.

حازم عمر المرشح الرئاسي الشعب الجمهوري الأزمة الاقتصادية الأنفاق الحكومى موارد الدولة أعباء المواطنين السياسات النقدية

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