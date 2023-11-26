الأحد 26 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

الانتخابات الرئاسية: "الشعب الجمهوري" يطلق حملة لطرق الأبواب دعمًا لحازم عمر

حملة لطرق الأبواب
حملة لطرق الأبواب دعمًا لحازم عمر

أطلق حزب الشعب الجمهوري "حملة لطرق الأبواب"، لدعم المرشح الرئاسي لحازم عمر فى الانتخابات الرئاسية المقبلة.

حملة لطرق الأبواب دعمًا لحازم عمر

تهدف الحملة إلى توعية المواطنين بأهمية المشاركة بإيجابية خلال الانتخابات الرئاسية المقبلة، وتسليط الضوء وتعريف المواطنين ببرنامج مرشحها الانتخابي.

حملة لطرق الأبواب دعمًا لحازم عمر
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حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تلتقي أعضاء أمانة المرأة بـ"الشعب الجمهوري"

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حملة حازم عمر تلتقى أعضاء أمانة التنظيم المركزية لحزب الشعب الجمهورى

لقاء تنظيمي مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لـ"الشعب الجمهوري"

فيما عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

جاء ذلك بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية عضوهيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المرأة بجميع محافظات الجمهورية.

حملة لطرق الأبواب دعمًا لحازم عمر

دور الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية وفترة الانتخابات الرئاسية

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائبة آمال عبدالحميد، رحبت فيها بالحضور من أمانة المرأة، مؤكدة على أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحزب بشكل خاص، لاسيما أن الحزب يهتم بهذا الدور جيدًا من خلال إشراك المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

قام حازم عمر بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

حزب الشعب الجمهوري المرشح الرئاسي حازم عمر الانتخابات الرئاسية المواطنين

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