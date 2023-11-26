الأحد 26 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

سياسي

حملة المرشح الرئاسي حازم عمر تلتقي أعضاء أمانة المرأة بـ"الشعب الجمهوري"

حازم عمر
حازم عمر

عقدت الحملة الانتخابية للمهندس حازم عمر، المرشح الرئاسي لقاءً تنظيميًا مع أعضاء أمانة المرأة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، وذلك بمقر الأمانة المركزية للحملة بالقاهرة الجديدة.

txt

الانتخابات الرئاسية| وعود حازم عمر لتحسين أحوال المواطنين من واقع برنامجه الانتخابى

جاء ذلك بحضور المهندس حازم عمر، رئيس الحزب والمرشح للانتخابات الرئاسية 2024، واللواء محمد صلاح أبوهميلة، الأمين العام للحزب، المنسق العام للحملة الانتخابية، والنائبة آمال عبدالحميد أمين أمانة المرأة المركزية عضوهيئة مكتب أمانة الحملة المركزية، والأمناء، والأمناء المساعدون لأمانات المرأة بجميع محافظات الجمهورية.

بدأ اللقاء بكلمة ترحيبية للنائبة آمال عبدالحميد، رحبت فيها بالحضور من أمانة المرأة، مؤكدة على أهمية دور المرأة في المجتمع بشكل عام والحزب بشكل خاص، لاسيما أن الحزب يهتم بهذا الدور جيدًا من خلال إشراك المرأة في الحياة السياسية والمجتمعية، ومن ثم كلمة للواء محمد صلاح أبوهميلة، أشار خلالها إلى الدور الذي ستقوم به الأمانة خلال مرحلة الدعاية الانتخابية، وفترة الانتخابات الرئاسية، لافتًا إلى أن أمانات الحزب سيكونوا هم حلقة الوصل بين المواطن والحملة المركزية.

وقام حازم عمر بتوضيح خطة الاستعداد للمرحلة النهائية للانتخابات الرئاسية المقبلة، فضلًا عن عرض ومناقشة البرنامج الانتخابي الخاص به، إضافة إلى تسليط الضوء على أهم النقاط التي يتضمنها البرنامج، والتي تهم الشارع المصري.

لحملة الانتخابية حازم عمر أمانة المرأة المركزية المرأة الشعب الجمهوري محمد صلاح أبوهميلة

الأكثر قراءة

"المهن التمثيلية" تنعى الفنان طارق عبدالعزيز

صوّت لصلاح.. رسالة دعم من الفنان طارق عبدالعزيز قبل وفاته بـ5 أيام

المخرج مجدى الهوارى يكشف وصية طارق عبدالعزيز قبل وفاته

وفاة الفنان طارق عبدالعزيز بأزمة قلبية

دقائق داخل الطوارئ.. اللحظات الأخيرة فى حياة الفنان طارق عبدالعزيز

حماس تعلن الإفراج عن محتجز يحمل الجنسية الروسية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مؤمن المحمدي

التعداد

مدحت بشاى

عندما انتصرت مصر لعودة الحياة

جلال حمام

العدالة للفلسطينيين تحقق الأمن لإسرائيل

عبد الرحيم طايع

أما لهذا "النتنياهو" من آخر؟!

محمود الغيطاني

النزعة الإنسانية في السينما الصينية: وونج كار واي نموذجا

حسين دعسة

مصير صفقة الأسرى.. وحرب اليوم الأول بعد انتهاء التهدئة

د.أحمد الخميسى

عباس العقاد والصهيونية العالمية

وائل لطفي

عن الدولة الفلسطينية

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

نتنياهو يجرى جولة لقوات الجيش الإسرائيلى فى شمال غزة (صور)

الفلبين تكشف عن مفاجأة بعد إطلاق سراح أحد مواطنيها.. فما هى؟

عند استئناف الحرب.. ما التحديات التى يواجهها الجيش الإسرائيلى بعد الهدنة؟