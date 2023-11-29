الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

الثقافة

"كتاب عربي علم العالم" بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية السبت

مركز محمود سعيد للمتاحف
مركز محمود سعيد للمتاحف

برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، أعلن قطاع الفنون التشكيلية برئاسة الدكتور وليد قانوش، عن إقامة صالون محمود سعيد الثقافي بعنوان "كتاب عربي علم العالم" بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية، وذلك في تمام الساعة السادسة مساء يوم السبت الموافق 2 ديسمبر 2023، بقاعة الندوات بمركز محمود سعيد للمتاحف بالإسكندرية الكائن في 6 شارع محمد باشا سعيد جناكليس الإسكندرية.

ومن المقرر أن يستضيف الصالون الأديب والشاعر الدكتور فوزي خضر عضو اتحاد كتاب مصر يدير الصالون الكاتب والشاعر أحمد فضل شبلول.

نبذة عن اليوم العالمي للغة العربية 

يعد اليوم العالمي للغة الغربية يوما للاحتفال باللغة العربية ويصادف 18 ديسمبر من كل عام، وتقرر الاحتفال باللغة العربية في هذا التاريخ لأنه اليوم الذي أصدرت فيه الجمعية العامة للأمم المتحدة قرارها رقم 3190 في ديسمبر عام 1973، والذي يقر بموجبه إدخال اللغة العربية ضمن اللغات الرسمية ولغات العمل في الأمم المتحدة، بعد اقتراح قدمته المملكة المغربية والمملكة العربية السعودية خلال انعقاد الدورة 190 للمجلس التنفيذي لمنظمة اليونسكو.

والغرض من هذا اليوم هو إذكاء الوعي بتاريخ اللغة وثقافتها وتطورها من خلال إعداد برنامج أنشطة وفعاليات خاصة.

وفي عام 2022 نظمت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة - اليونسكو/باريس، احتفالية تحت عنوان مساهمة اللغة العربية في الحضارة والثقافة الإنسانية“، لتسليط الضوء على المساهمات الغزيرة للغة العربية في إثراء التنوع الثقافي واللغوي للإنسانية، فضلاً عن مساهمتها في إنتاج المعارف، وذلك من خلال موضوع الاحتفال، كما نظمت اليونسكو بمناسبة الاحتفال باليوم العالمي للغة العربية لعام 2022 سلسلة من حلقات النقاش والفعاليات الثقافية في يوم 16 ديسمبر في مقر المنظمة بباريس.

الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة قطاع الفنون التشكيلية صالون محمود سعيد الثقافي كتاب عربي علم العالم اليوم العالمي للغة العربية اللغة العربية

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