"من أجل غزة".. افتتاح معرض الفنان التشكيلي جميل شفيق الإثنين المقبل

يفتتح الدكتور وليد قانوش، رئيس قطاع الفنون التشكيلية معرض الفنان الراحل جميل شفيق (1938 – 2016) بقاعة أفق واحد، يوم الإثنين الموافق 4 ديسمبر، في تمام الساعة السابعة مساء، ويستمر المعرض حتى 3 يناير 2024.

رسم على جدران المدارس "من أجل غزة"

الراحل جميل شفيق هو فنان تشكيلي مصري، أنجر معظم أعماله بالأسود والأبيض، وتشكّلت علاقته بالفن منذ أن كان طالبًا في الثانوية، متأثّرًا بحماس وطني تجاه القضايا العربية وفي مقدّمتها القضية الفلسطينية، فرسم على جدران المدرسة بتوصية من مدرّسيه لوحات تعبّر عن تلك الأجواء، التي بقيت حاضرة لديه في أكثر من معرض له، كان آخرها معرضه بعنون "من أجل غزة" عام 2009.

نبذة عن الفنان الراحل جميل شفيق

ولد الفنان جميل شفيق في 10 أغسطس 1938 في محافظة الغربية، حصل على شهادة البكالوريوس من قسم التصوير في كلية الفنون الجميلة عام 1962، ساهم في تأسيس "الجماعة التشكيلية المصرية"، وعمل رسامًا صحافيًا في مطلع الستينيات، وانضمّ إلى مجموعة "الحرافيش" التي جمعته بنجيب محفوظ وتوفيق صالح وآخرين، درس النقد التشكيلي، وحصل شهادة في التذوّق الفني من المعهد العالي للفنون الجميلة عام 1974، حيث كرّس جزءًا من عمله الصحفي في متابعة الحركة الفنية المصرية، وكان فاعلًا في إنشاء عدد من الروابط والجمعيات وله مشاركات عديدة في معارض جماعية، معارضه تنوّعت بين الرسم والنحت والتصوير والجرافيك في عدد من البلدان العربية والأجنبية؛ من بينها: الأردن ولبنان والسعودية وفرنسا ورومانيا.

عضو نقابة الفنانين التشكيليين المصريين، نقابة الصحفيين المصريين، جماعة الفنانين والكتاب (أتيليه القاهرة).

عمل كرسام صحفي منذ عام 1959، خبير فني في المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم من عام 1979حتى 1984، مستشارا فني في مؤسسة دار التعاون.

حصل على جائزة لجنة التحكيم (رسم) في بينالي الإسكندرية الثامن عشر لدول حوض البحر المتوسط 1993.

