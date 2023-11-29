تداول 8 آلاف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانئ البحر الأحمر إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 9 سفن، وتم تداول 8000 طن بضائع عامة ومتنوعة، 585 شاحنة و146 سيارة، وشملت حركة الواردات 4000 طن بضائع، 398 شاحنة و124 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 4000 طن بضائع، 187 شاحنة و22 سيارة.

ميناء سفاجا استقبل اليوم السفينتين الحرية ودليلة

واستقبل ميناء سفاجا اليوم السفينتين الحرية ودليلة، بينما شهد الميناء بالأمس رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع تداول 2100 طن بضائع و155 شاحنة، من خلال رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين أيله وآور.

وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 631 راكبا بموانيها.

ميناء دمياط يستقبل 8 سفن بضائع عامة ومتنوعة