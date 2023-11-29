الأربعاء 29 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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بالتعاون مع الأونروا.. الأردن يرسل طائرة مساعدات طبية جديدة إلى غزة

طائرة مساعدات
طائرة مساعدات

أرسلت الهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية، اليوم الأربعاء، طائرة طبية جديدة إلى قطاع غزة بالتنسيق مع مصر وبالتعاون مع وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين "الأونروا"، وذلك بحسب وكالة الأنباء الأردنية "بترا".

وأشار بيان صدر عن الهيئة إلى أن هذه الطائرة تعد الرابعة من المساعدات بتبرع من "الأونروا"، وتحمل نحو 45 طنًا من المواد الطبية لدعم القطاع الصحي في قطاع غزة، وسيتم تسليم حمولة الطائرة التي ستصل إلى مطار العريش للهلال الأحمر المصري، لإدخالها من خلال معبر رفح إلى قطاع غزة وتوزيع المواد على المستشفيات.

وتستمرالهيئة الخيرية الأردنية الهاشمية في تجهيز وإرسال المساعدات الطبية والإغاثية والغذائية.

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