"إكسترا نيوز" تسلط الضوء على اليوم العالمى للشعب الفلسطينى

عرضت قناة "إكسترا نيوز" تقريرًا حول اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، الذي يوافق 29 نوفمبر من كل عام.

وذكر التقرير أن الجمعية العامة للأمم المتحدة اعتمدت قرار تقسيم فلسطين في عام 1947، ويُعرف القرار باسم "خطة تقسيم فلسطين" أو قرار رقم (181).

وأوضح التقرير أن القرار يقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين عربية وأخرى يهودية، كما يؤكد القرار أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا.

ولفت إلى أنه يؤكد أن الشعب الفلسطيني لم يحصل على حقوقه غير القابلة للتصرف، كما يؤكد أن الشعب الفلسطيني له الحق بتقرير مصيره.

كما شدد القرار على إقامة دولة فلسطينية مستقلة ذات سيادة وعاصمتها القدس، مضيفًا أنه تُقام فعاليات ثقافية وسياسية تضامنية مع الشعب الفلسطيني.

اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني

ويحل اليوم 29 نوفمبر، اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني، حيث دعت الجمعية العامة، عام 1977، للاحتفال فى 29 نوفمبر من كل عام باليوم الدولى للتضامن مع الشعب الفلسطينى بحسب القرار 32/40 ب، ففي ذلك اليوم من عام 1947 اعتمدت الجمعية العامة قرار تقسيم فلسطين.

وجرى الاحتفال باليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني بتاريخ 29 نوفمبر منذ عام 1979.

ووقع الاختيار على هذا التاريخ بالتحديد لما ينطوي عليه من معانٍ ودلالات بالنسبة للشعب الفلسطيني، إذ اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، في نفس هذا التاريخ في عام 1947، قرار تقسيم فلسطين.

بات هذا القرار يُعرف باسم خطة تقسيم فلسطين أو قرار رقم 181 (د-2)، ويقضي بإنشاء دولتين على أرض فلسطين، دولة عربية وأخرى يهودية.

ويقدّم اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني الفرصة للفت انتباه المجتمع الدولي على حقيقة أن القضية الفلسطينية لا تزال عالقة حتى يومنا هذا، وأن الشعب الفلسطيني لم يحصل بعد على حقوقه غير القابلة.