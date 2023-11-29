أحمد فؤاد سليم: دور مصر مهم وعظيم فى تحريك الهدنة بقطاع غزة

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه يدعم القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، مؤكدًا أن دور مصر مهم وعظيم في تحريك الهدنة، مشددًا على أهمية التضامن مع فلسطين في اليوم العالمي للتضامن معها.

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه لولا جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لظل الأمر بقطاع غزة محلك سر، مؤكدًا أن الضغط المصري أتى بنتائجه من حيث الهدنة أو إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح.

وقال إن إسرائيل دائمًا تدعي المظلومية وتظهر بدور المغلوبة على أمرها وتحرك كل قواها التكنولوجية لإثبات ذلك، وأن الشعب الفلسطيني إرهابي، فمنذ وعد بلفور وهي تطالب الشعب الفلسطيني بالبحث عن وطن آخر رغم أنهم المعتدون والمحتلون.



وأوضح أنه يجب على إسرائيل والعالم كله الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوقها وحقوق شعبها في أن تكون لهم دولة مستقلة وفقًا للقوانين الدولية.



ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر على كل الأصعدة لحقن دماء الفلسطينيين وعدم تهجيرهم إلى أي أرض أخرى، ووقوف القيادة السياسية في موقف ثابت وصريح من هذه القضية التي آلمتنا كثيرًا، مؤكدًا كل الدعم للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الغاشم.