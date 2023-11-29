الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

أحمد فؤاد سليم: دور مصر مهم وعظيم فى تحريك الهدنة بقطاع غزة

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

قال الفنان أحمد فؤاد سليم إنه يدعم القضية الفلسطينية قلبًا وقالبًا، مؤكدًا أن دور مصر مهم وعظيم في تحريك الهدنة، مشددًا على أهمية التضامن مع فلسطين في اليوم العالمي للتضامن معها.

 

وأضاف، لـ"الدستور"، أنه لولا جهود الدولة المصرية بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي لظل الأمر بقطاع غزة محلك سر، مؤكدًا أن الضغط المصري أتى بنتائجه من حيث الهدنة أو إدخال المساعدات للشعب الفلسطيني عبر معبر رفح.

 

وقال إن إسرائيل دائمًا تدعي المظلومية وتظهر بدور المغلوبة على أمرها وتحرك كل قواها التكنولوجية لإثبات ذلك، وأن الشعب الفلسطيني إرهابي، فمنذ وعد بلفور وهي تطالب الشعب الفلسطيني بالبحث عن وطن آخر رغم أنهم المعتدون والمحتلون. 


وأوضح أنه يجب على إسرائيل والعالم كله الاعتراف بالدولة الفلسطينية وحقوقها وحقوق شعبها في أن تكون لهم دولة مستقلة وفقًا للقوانين الدولية. 


ولفت إلى أهمية الدور الذي تلعبه مصر على كل الأصعدة لحقن دماء الفلسطينيين وعدم تهجيرهم إلى أي أرض أخرى، ووقوف القيادة السياسية في موقف ثابت وصريح من هذه القضية التي آلمتنا كثيرًا، مؤكدًا كل الدعم للشعب الفلسطيني في وجه الاحتلال الغاشم. 

أحمد فؤاد سليم احمد فؤاد سليم يدعم القضية الفلسطينية الفنان احمد فؤاد سليم القضية الفلسطينية اتفاق الهدنة الإنسانية

مواد متعلقة

قمة القاهرة للسلام.. حاضر الجهود قبل حرب التطرف الإسرائيلى

حصاد وزارة العمل في 7 أيام.. اجتماع ثلاثي لقطاع المنسوجات.. وتعاون سعودي جديد للترويج للعمالة المصرية

"وقوف الطلاب دقيقة حداد على أرواح الشهداء" الأبرز.. التقرير الأسبوعي لوزارة التربية والتعليم

النواب في أسبوع.. تأييد للرئيس السيسي ورفض تهجير الفلسطينيين وإقرار علاوة غلاء معيشة استثنائية

الرئيس السيسي وقضية فلسطين.. عمل لا يتوقف لصون الأرض

عرين الأبطال.. الرئيس يشهد حفل تخرج دفعة جديدة من طلبة الأكاديمية العسكرية

تفاصيل جديدة فى معركة كتاب "فى الشعر الجاهلى" للدكتور طه حسين

100 عام من هيكل.. المناطق الرمادية فى حياة الأستاذ

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

"مياه الإسكندرية" تحصد المراكز الأولى بمسابقة التميز الحكومي

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

وزيرة الهجرة تلتقي وزير الداخلية الإيطالي لبحث آليات تدشين المركز المصري الإيطالي للتدريب والتأهيل

القاهرة الإخبارية: إسرائيل تعلن استلام قائمة المحتجزين الذين سيتم إطلاق سراحهم اليوم

زيادة 15 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 فى مصر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟