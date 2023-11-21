الثلاثاء 21 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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ممثل الأدوار المحترمة.. تقرير لـ"مساء DMC" عن أحمد فؤاد سليم

أحمد فؤاد سليم
أحمد فؤاد سليم

عرض برنامج "مساء dmc" الذي يقدمه الإعلامي أسامه كمال عبر قناة dmc، تقريرًا عن الفنان الكبير أحمد فؤاد سليم

وأوضح التقرير أن أحمد فؤاد سليم ممثل الأدوار المحترمة، ولد في الشرقية في 6/ فبراير/ 1957، من عائلة متوسطة الحال، ثم انتقل مع أسرته إلى القاهرة، وعشق الفن منذ الصغر بفريق المدرسة الثانوية ومن ثم التحق بكلية التجارة بناءً على رغبة والده. 

فور انتهائه من دراسته، كان يراوده حبه وعشقه لفنه، فالتحق بالمعهد العالي للفنون المسرحية وتخرج منه 1978، وقبل بداية مسيرته الفنية، كان يعمل موظفًا في الهيئة العربية للتصنيع لعدة سنوات، وقدم عدة أعمال للمسرح والتلفزيون، في أدوار صغيرة، لم يلقى الضوء عليها.

ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها أحمد فؤاد سليم، مسلسل "الغربة" عام 1977 ومسلسل "الرجل والحصان" 1982، وغيرها من الأعمال الدرامية، لكن الجمهور بدأ يتعرف عليه، عندما قام بدور "فتوح القفل" وهو شخصية ترزي حريمي في مسرحية "الصعايدة وصلوا" أمام الفنان أحمد بدير، والفنانة ميمي جمال، في عام 1989م، ومن هنا بدأت مسيرته الفنية تزداد شهرتها، حيث بدأ في تقديم الأعمال الفنية والوطنية، ومن أشهر تلك الأعمال التي تركت أثرًا كبيرًا، في حياته الفنية، وفي مدى شهرته ونجوميته، وانتشار اسمه ووصوله إلى الجمهور الذي أطلق عليه الجمهور لقب "ممثل الأدوار المحترمة". 

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