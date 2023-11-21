أحمد فؤاد سليم: المشاركة في الانتخابات الرئاسية القادمة واجب وطني

قال الفنان أحمد فؤاد سليم تعليقا على المشاركة ضمن وفد الفنانين الذي استقبلته حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي إنه بهذه الدعوة قائلًا إن المشاركة في الانتخابات الرئاسية واجب وطني وادعو كل مصري للمشاركة والالتفاف حول الرئيس او المرشح الذي يراه مناسبا.

وأضاف نثمن جهود حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي على حرصها على التواصل مع كافة فئات الشعب و ليس فئات بعينها.

وأكد أن اهتمام الحملة باستقبال مثقفي وفنانين مصر دليل على أهميتهم ودورهم الكبير في هذه المرحلة، مشيرًا إلى دعمه الكامل للرئيس عبد الفتاح السيسي.



ولفت إلى أن وفد الفنانين والمثقفين عقد جلسة مع حملة الرئيس تم التشاور خلالها على بعض الأمور التي تخص الفن ومنها تقديم أعمال توعوية ومسلسلات هادفة وتقديم الأعمال التي لها أثر في تغيير المواطن المصري نحو الأفضل.

وقال إن حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي لها خطة شاملة في كل المجالات والقطاعات ولها رؤية تنفيذية لهذه الخطة التي بدأت منذ تولي الرئيس مقاليد الحكم وهو ما ينم عن قيادة سياسية حاكمة لها هدف وهو تنمية البلاد والاهتمام بكل ما هو مؤثر

وأضاف ان أعضاء الحملة اكدوا على استقبالهم لجميع المقترحات ومناقشتها كلا في موقعه لتنفيذها ضمن البرنامج الرئاسي لحملة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وأكد سليم أن لدينا قيادة سياسية لها رؤية للارتقاء بالفن وأعادته للريادة مشيدا بالدور الذي لعبته مؤخرًا من خلال اذرعها الإعلامية والفنية بالمساهمة في تنمية وبناء المجتمع.

حملة الرئيس عبد الفتاح السيسي

وكانت الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبدالفتاح السيسي قد استقبلت في مقرها الرئيسي بمحافظة القاهرة مجموعة من المثقفين والكتاب والفنانين.



وكان في استقبال الوفد المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، وفِي إطار اللقاء تم الترحيب بالوفد والزيارة، وأكد فوزي أن اختيارهم من مجالات ثقافية متنوعة يأتي من إيمان الحملة بأن قوة مصر الناعمة تكمن في فنانيها ومثقفيها ومبدعيها، وأن المثقف دائما شعاع وشعلة يستنير بها الناس، مشيرًا إلى أن حملة المرشح تهتم بدعوة الخبراء والاستماع لهم، كما تركز بشكل كبير على بناء الإنسان، حيث أن دور المثقفين وطني، وأن الدولة في مرحلة التنمية والبنية الأساسية لم تغفل قطاع الثقافة، وقامت القيادة السياسية بتنفيذ الكثير من المشروعات الثقافية، وأكد فوزي على أن الحملة تفتح أبوابها لكل الآراء و الاقتراحات من النخبة الثقافية.



وأوضح رئيس الحملة الرسمية للمرشح الرئاسي السيد عبد الفتاح السيسي، أن ثروة مصر تكمن في تراثها الثقافي وأن إثراء الحياة الثقافية جزء محوري في الارتقاء بجودة حياة المواطن المصري، فضلا عن دورها الجوهري في تشكيل هوية المصريين.

ومن جانبه، ثمن الوفد اهتمام الحملة بدعوة المثقفين والاستماع إليهم، وأن هذا ليس غريب على القيادة السياسية التي حرصت منذ توليها المسؤلية على لقاء المثقفين ودعمهم، وأن الدولة حريصة على تنمية روح الوطنية لدى المواطنين وظهر ذلك جليا من خلال المسلسلات والأفلام التي تم عرضها السنوات الأخيرة، وأشار الوفد إلى ضرورة تقديم رسائل تنويرية لطلبة الجامعات من أجل استثمار المثقفين في الجامعات، وذلك استكمالا لرؤية القيادة السياسية في بناء الإنسان، مشيدين بمشروع حياة كريمة، الذي جعل الثقافة أحد ركائزه في كافة المحافظات، وأضاف الوفد إلى انهم حريصون على التوعية بضرورة المشاركة الإيجابية في الانتخابات، لاستكمال مسيرة التنمية.