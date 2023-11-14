الثلاثاء 14 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

فن

دراما رمضان 2024.. "سلام" ينضم لقائمة أبطال "بيت الرفاعي"

الفنان أمير كرارة
الفنان أمير كرارة

"بيت الرفاعي" من المسلسلات المقرر طرحها ضمن سباق دراما رمضان 2024، والذي يضم الكثير من الفنانين وبطولة الفنان أمير كرارة.

ويرصد "الدستور" القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة الفنان أمير كرارة في السطور التالية.

تعاقد كل من "الفنانة ريم مصطفى، والفنانة ميرنا جميل، والفنان محمد سلام، أحمد رزق، وسيد رجب، أحمد فؤاد سليم"، على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “بيت الرفاعي” للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان 2024. 

وجار التعاقد من قِبل شركة الإنتاج مع باقي النجوم للمشاركة في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي"، لتكتمل القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد في منتصف الشهر المقبل "ديسمبر" من عام 2023.

مسلسلات رمضان 2024

ويخرج مسلسل بيت الرفاعي في الماراثون الرمضاني لعام 2024 المخرج أحمد نادر جلال، والتأليف من إمضاء المخرج بيتر ميمي، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.

ويجسد أمير كرارة خلال المسلسل شخصية دكتور حيث يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي  بينما تلعب ريم مصطفى دور حبيبته ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل “بيت الرفاعي” كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته  أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال. 

مسلسلات رمضان 2024 مسلسلات رمضان القائمة المبدئية لأبطال مسلسل بيت الرفاعي أبطال مسلسل بيت الرفاعي مسلسلات رمضان 2024 القائمة المبدئية لأبطال بيت الرفاعي

الأكثر قراءة

حالة كل 117 ثانية.. تحرك برلمانى بشأن "الأرقام المفزعة" للطلاق

"المسافة صفر".. بيان جديد من "حماس" بشأن قتل جنود الاحتلال

استشهاد ضابط شرطة ومصرع 6 عناصر خطرة فى مداهمة وكر إجرامى بأسيوط

الباز: تميم البرغوثي مرتزق يستغل دماء شهداء فلسطين للتحريض ضد مصر (فيديو)

إعلان فوز 962 شخصًا في قرعة الحج بالمنوفية

الباز يكشف سر رسالة تميم البرغوثى التحريضية ضد مصر (فيديو)

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إبراهيم داود

فى محبة عبده جبير

علي سعدة

نتاتياهو وحماس.. والثأر القديم

محمد رفعت

"جنت على أهلها براقش"!

مدحت بشاى

فى ذكرى العميد التنويرى

عبد الرحيم طايع

كيف يهدأ الشرق الأوسط؟!

جلال حمام

مصر والقضية الفلسطينية.. تاريخ من المسئولية (2)

حسين دعسة

الأردن يرفض إعادة احتلال غزة أو إقامة مناطق عازلة فيها

حسين دعسة

مجلس النواب الأردنى يراجع التبعات القانونية لرفض الاتفاقيات بين الأردن وإسرائيل

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

سامح شكرى: تصريحات وزير المالية الإسرائيلى بشأن تهجير الفلسطينيين مرفوضة جملةً وتفصيلًا

شكرى: الانتهاكات التى تتعرض لها المرأة الفلسطينية فى غزة ترقى لجرائم الحرب

قوات الاحتلال الإسرائيلى تستهدف الصحفيين فى طولكرم