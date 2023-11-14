دراما رمضان 2024.. "سلام" ينضم لقائمة أبطال "بيت الرفاعي"

"بيت الرفاعي" من المسلسلات المقرر طرحها ضمن سباق دراما رمضان 2024، والذي يضم الكثير من الفنانين وبطولة الفنان أمير كرارة.

ويرصد "الدستور" القائمة المبدئية لأبطال مسلسل "بيت الرفاعي"، بطولة الفنان أمير كرارة في السطور التالية.

تعاقد كل من "الفنانة ريم مصطفى، والفنانة ميرنا جميل، والفنان محمد سلام، أحمد رزق، وسيد رجب، أحمد فؤاد سليم"، على بطولة المسلسل الدرامي الجديد “بيت الرفاعي” للنجم أمير كرارة والمقرر عرضه في رمضان 2024.

وجار التعاقد من قِبل شركة الإنتاج مع باقي النجوم للمشاركة في بطولة مسلسل "بيت الرفاعي"، لتكتمل القائمة الكاملة لأبطال المسلسل، ومن المقرر أن يتم تصوير المشاهد في منتصف الشهر المقبل "ديسمبر" من عام 2023.

مسلسلات رمضان 2024

ويخرج مسلسل بيت الرفاعي في الماراثون الرمضاني لعام 2024 المخرج أحمد نادر جلال، والتأليف من إمضاء المخرج بيتر ميمي، حيث تعمل الشركة المنتجة على التحضيرات الخاصة بالعمل وابرام التعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدًا لبدء التصوير خلال الفترة المقبل حسب الجدول الزمنى الذى وضعه مخرج العمل.

ويجسد أمير كرارة خلال المسلسل شخصية دكتور حيث يدور العمل في إطار اجتماعي شعبي بينما تلعب ريم مصطفى دور حبيبته ضمن أحداث المسلسل.

يذكر أن مسلسل “بيت الرفاعي” كان يحمل في البداية اسم مبدئي حرب طروادة، ومكون من 30 حلقة، وتعاقد على المشاركة في بطولته أمير كرارة، أحمد رزق، وسيد رجب، فيما تواصل الشركة المنتجة له إبرام التعاقدات والعمل من تأليف بيتر ميمي وهند عبدالله وعمرو أبو زيد ومن إخراج أحمد نادر جلال.