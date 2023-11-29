الأوليمبى يصطدم بشباب كوم حمادة ودمنهور يواجه دلفى بدورى القسم الثانى

تشهد المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب"خمس مباريات مهمة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع السادس، حيث يلتقي دمنهور مع دلفي والأوليمبي مع شباب كوم حمادة، وسبورتنج مع الإسكندرية للبترول، والمجد السكندري مع هلال مطروح، وطلائع الأسطول مع الحمام.

الأوليمبي يستضيف شباب كوم حمادة

أقوي مباريات اليوم ستكون بين الأوليمبي الثالث برصيد 8 نقاط بقيادة محمد كيتا ومركز شباب كوم حمادة الثاني برصيد تسع نقاط بقيادة حسن مصطفى .

فريق شباب كوم حمادة حقق ثلاثة انتصارات وتعرض للهزيمة مرتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف بينما فاز الأوليمبي مرتين وتعادل مرتين وخسر في الجولة الماضية أمام هلال مطروح، ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 8 أهداف، ودخل مرماه ستة أهداف.

دلفي المتصدر برصيد تسع نقاط يحل ضيفًا على فريق دمنهور الثامن برصيد خمس نقاط، وحقق دلفي انتصارين وتعادل ثلاث مرات، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

في المقابل حقق دمنهور فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويستضيف سبورتنج الخامس برصيد 8 نقاط بقيادة أحمد فاروق فريق الإسكنرية للبترول التاسع برصيد أربع نقاط، وحقق سبورتنج انتصارين وتعادلين وخسر مرة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، بينما حقق الإسكندرية للبترول فوزًا واحدًا وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

المجد يواجه هلال مطروح

فريق هلال مطروح

ويستضيف المجد السكندري السابع برصيد 6 نقاط فريق هلال مطروح السادس برصيد سبع نقاط بقيادة علي عاشور.

وحقق هلال مطروح انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما حقق المجد فوزًا واحدًا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة، والغريب أنه يملك أضعف هجوم وأقوى دفاع في المجموعة، وسجل هدفين، واهتزت شباكه مرتين فقط .

ويحل فريق الحمام الرابع برصيد 8 نقاط ضيفًا على طلائع الأسطول الأخير برصيد ثلاث نقاط، وحقق الحمام انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، بينما حقق طلائع الأسطول فوزًا واحدًا وخسر أربع مباريات وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف.