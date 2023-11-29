الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

رياضة

الأوليمبى يصطدم بشباب كوم حمادة ودمنهور يواجه دلفى بدورى القسم الثانى

فريق الأوليمبي
فريق الأوليمبي

 تشهد المجموعة الثالثة "2" في دوري القسم الثاني "ب"خمس مباريات مهمة في الثانية والنصف عصر اليوم في الأسبوع السادس، حيث يلتقي دمنهور مع دلفي والأوليمبي مع شباب كوم حمادة، وسبورتنج مع الإسكندرية للبترول، والمجد السكندري مع هلال مطروح، وطلائع الأسطول مع الحمام.

الأوليمبي يستضيف شباب كوم حمادة 

أقوي مباريات اليوم ستكون بين الأوليمبي الثالث برصيد 8 نقاط بقيادة محمد كيتا ومركز شباب كوم حمادة الثاني برصيد تسع نقاط بقيادة حسن مصطفى .

فريق شباب كوم حمادة حقق ثلاثة انتصارات وتعرض للهزيمة مرتين وسجل ستة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف بينما فاز الأوليمبي مرتين وتعادل مرتين وخسر في الجولة الماضية أمام هلال مطروح، ويملك أقوى هجوم في المجموعة برصيد 8 أهداف، ودخل مرماه ستة أهداف.

دلفي المتصدر برصيد تسع نقاط يحل ضيفًا على فريق دمنهور الثامن برصيد خمس نقاط، وحقق دلفي انتصارين وتعادل ثلاث مرات، وهو الفريق الوحيد في المجموعة الذي لم يتعرض للهزيمة، وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ثلاثة أهداف.

في المقابل حقق دمنهور فوزًا واحدًا وتعادل مرتين وخسر مباراتين وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

ويستضيف سبورتنج الخامس برصيد 8 نقاط بقيادة أحمد فاروق فريق الإسكنرية للبترول التاسع برصيد أربع نقاط، وحقق سبورتنج انتصارين وتعادلين وخسر مرة واحدة وسجل ستة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف، بينما حقق الإسكندرية للبترول فوزًا واحدًا وتعادل مرة واحدة وخسر ثلاث مباريات وسجل خمسة أهداف ودخل مرماه ستة أهداف.

المجد يواجه هلال مطروح 

فريق هلال مطروح

ويستضيف المجد السكندري السابع برصيد 6 نقاط فريق هلال مطروح السادس برصيد سبع نقاط بقيادة علي عاشور.

وحقق هلال مطروح انتصارين وتعادل مرة واحدة وخسر مرتين وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه خمسة أهداف، بينما حقق المجد فوزًا واحدًا وتعادل ثلاث مرات وخسر مرة واحدة، والغريب أنه يملك أضعف هجوم وأقوى دفاع في المجموعة، وسجل هدفين، واهتزت شباكه مرتين فقط .

ويحل فريق الحمام الرابع برصيد 8 نقاط ضيفًا على طلائع الأسطول الأخير برصيد ثلاث نقاط، وحقق الحمام انتصارين وتعادل مرتين وخسر مباراة واحدة وسجل 8 أهداف ودخل مرماه سبعة أهداف، بينما حقق طلائع الأسطول فوزًا واحدًا وخسر أربع مباريات وسجل أربعة أهداف ودخل مرماه 8 أهداف. 

القسم الثاني ب الأوليمبي شباب كوم حمادة دمنهور فريق دلفي

مواد متعلقة

القسم الثاني "ب".. الترسانة يهزم الواسطى بثلاثية والفيوم يتعادل مع نجوم مصر

القسم الثاني "ب"| ديروط ينفرد بقمة المجموعة الأولى.. وكيما أسوان يهزم قوص

القسم الثاني "ب".. كيما أسوان يستضيف قوص وشبان قنا يواجه ملوي

الأكثر قراءة

أسعار الفراخ اليوم.. بورصة الدواجن فى مصر الأربعاء 29-11-2023

زيادة 15 جنيه.. أسعار الذهب اليوم الأربعاء 29-11-2023 فى مصر

سعر الدولار اليوم فى مصر.. أسعار العملات الأجنبية الأربعاء 29-11-2023

عاجل.. مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 29-11-2023

الدرع المحصن للمسلم.. دعاء وأذكار الصباح اليوم الأربعاء 29-11-2023

دورى نايل.. الزمالك فى مهمة استعادة الانتصارات أمام مودرن فيوتشر

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

الاحتلال يقتحم جنين ومخيمها وسط مواجهات وتدمير للبنية التحتية

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟