الأربعاء 29 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

محمود فوزى: الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية

المستشار محمود فوزي
المستشار محمود فوزي

 قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنها ليست المرة الأولى أن يكون هناك رئيسا في المنصب يخوض انتخابات لمدة جديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يحدث في مصر والعالم كله.

 

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "رسمنا خطا واضحا وقلنا منذ اليوم الأول في تدشين الحملة إن هناك خط فاصل بين نشاط الرئيس السيسي والمرشح عبدالفتاح السيسي".

 

 وتابع: "نحن لسنا من الموظفين العموميين، ولا يوجد أحد في الحملة من الموظفين العموميين وكلنا من خارج الجهاز الإداري للدولة، كما أننا نمتنع عن التعليق على كل أنشطة الرئيس المتصلة بالحكومة أو السياسة الخارجية أو أجهزة الدولة في نشاطها الدقيق". 

 

وأكمل: "من هنا، بدأنا الانطلاقة في التمييز بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمرشح عبدالفتاح السيسي، والتوجيه المباشر من سيادته هو أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية ويجب ألا يُتَعَامَل معها بأي صورة انتخابية، وكان ذلك واضحا تماما لدى الحملة، وأظن أن هذا الأمر فصل دقيق بين النشاط الرئاسي والنشاط الانتخابي".

محمود فوزي عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية السياسة الخارجية أنشطة الرئيس

مواد متعلقة

محمود فوزى: نستهدف المزيد من الاستثمارات وأصبحنا مؤهلين تمامًا لانطلاقة اقتصادية قوية

محمود فوزي: عقدنا نحو 4 لقاءات في الأسبوع مع الكيانات الشبابية

المستشار محمود فوزى: لدينا برنامج وطنى طموح للإصلاحات الاقتصادية فى مصر

المستشار محمود فوزى: مرشحنا الرئاسى لم يدخر جهدًا فى ربط المصريين بالخارج بوطنهم

محمود فوزى يدعو المصريين بالخارج للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

الأكثر قراءة

عاجل.. قوات إسرائيلية تقتحم جنين ومخيمها.. واندلاع اشتباكات

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

شريف فتحي لـ"الشاهد": استقبلت أول أيامي بالوزارة باختطاف طائرة لقبرص

محمد ممدوح يكشف للمرة الأولى جوانب من حياته الشخصية وعلاقته بابنته

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس