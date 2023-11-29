محمود فوزى: الرئيس أكد أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية

قال المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي، إنها ليست المرة الأولى أن يكون هناك رئيسا في المنصب يخوض انتخابات لمدة جديدة، مؤكدًا أن هذا الأمر يحدث في مصر والعالم كله.

وأضاف خلال لقاء خاص مع الإعلامي عمرو خليل في برنامج "من مصر" على شاشة "القاهرة الإخبارية": "رسمنا خطا واضحا وقلنا منذ اليوم الأول في تدشين الحملة إن هناك خط فاصل بين نشاط الرئيس السيسي والمرشح عبدالفتاح السيسي".

وتابع: "نحن لسنا من الموظفين العموميين، ولا يوجد أحد في الحملة من الموظفين العموميين وكلنا من خارج الجهاز الإداري للدولة، كما أننا نمتنع عن التعليق على كل أنشطة الرئيس المتصلة بالحكومة أو السياسة الخارجية أو أجهزة الدولة في نشاطها الدقيق".

وأكمل: "من هنا، بدأنا الانطلاقة في التمييز بين الرئيس عبدالفتاح السيسي والمرشح عبدالفتاح السيسي، والتوجيه المباشر من سيادته هو أن القضية الفلسطينية ليست قضية انتخابية ويجب ألا يُتَعَامَل معها بأي صورة انتخابية، وكان ذلك واضحا تماما لدى الحملة، وأظن أن هذا الأمر فصل دقيق بين النشاط الرئاسي والنشاط الانتخابي".