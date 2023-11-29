محمد ممدوح يكشف للمرة الأولى جوانب من حياته الشخصية وعلاقته بابنته

تحدث الفنان محمد ممدوح، تفاصيل عن حياته الشخصية وزوجته، مؤكدًا أنها كان تتمنى دخول الوسط الفني وأخذت الكثير من ورش العمل، مؤكدًا أنها من ضمن أسباب نجاحه بعد الله، لأنها دائمًا تدعمه وتخاف عليه.

وأضاف “ممدوح”، خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، مع الفنانة إسعاد يونس، والمذاع عبر فضائية dmc، أن ابنته كاميليا غيرت كل شيء في حياته، وأصبح يعيش لها وفهم كل أحاسيس والديه وخوفهما عليه، مشيرًا إلى أنه الآن يقبل رأسيهما لخوفهما عليه.

وأكد أن ابنته ذات الخمس سنوات، مع الوقت تفرق معه أكثر وأكثر وأصبح يعيش لها حياته، مشيرًا إلى أنها شخصية هادئة ويشرح لها سبب رفضه لبعض الأمور ولكنه فوجئ ذات مرة بردها عليه بقولها إنها غير مقتنعة، معلقًا أنه بدأ يتحدث مع والده عندما كان في سن السادسة عشر من عمره.

سبب عدم نشره صور من حياته الشخصية عبر مواقع التواصل

وأشار إلى أنه يحب الخصوصية ولهذا لا ينشر أشياء تخص عائلته على السوشيال ميديا، أما عمله فهو حياته وينشر صور ويرى ردود الأفعال عليها.