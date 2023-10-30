الإثنين 30 أكتوبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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فن

محمد ممدوح يستعد لـ"بنك الحظ 2" و"إكس مراتى" وينتظر طرح "شقو"

النجم محمد ممدوح
النجم محمد ممدوح

حالة من النشاط الفني المميز يعيشها النجم محمد ممدوح “تايسون”، إذ يستعد لتصوير أكثر من عمل سينمائي جديد خلال الفترة المقبلة فى مقدمتها فيلم "إكس مراتى" وتدور أحداثه فى إطار اجتماعى كوميدى، بقيادة المخرج معتز التونى، ونخبة كبيرة من الفنانين منهم النجم هشام ماجد.

تفاصيل فيلم "إكس مراتى" لمحمد ممدوح

وانتهى المخرج معتز التونى، من وضع خطة كاملة لخروج العمل على أكمل وجه، ويتم حاليا معاينة أماكن التصوير، ويعقد النجوم المشاركين فى أحداث الفيلم جلسات عمل مع المؤلف كريم كيمز، الذى انتهى من كتابة سيناريو العمل بالكامل، والمخرج معتز التوني للوقوف على التفاصيل النهائية لانطلاق التصوير، حيث تجرى حاليا الجهة المنتجة للفيلم المفاضلة بين مجموعة كبيرة من الفنانين لإبرام التعاقدات الخاصة بالفيلم.

محمد ممدوح يجهز لـ فيلم "بنك الحظ 2"

وفى سياق متصل، يواصل محمد ممدوح، التحضيرات والتجهيزات الخاصة لبدء تصوير أحداث الجزء الثانى من أحداث فيلم "بنك الحظ "، الذى تم إنتاجه منذ 6 سنوات وتحديدا فى عام 2017، وحقق نجاحا كبيرا ونال إعجاب الجمهور والنقاد، إذ يضع حاليا السيناريست محمد عز الدين، برفقة المؤلف مصطفى صقر، اللمسات النهائية على السيناريو.

ومن جانبه يواصل المخرج أحمد الجندي، التجهيزات ومعاينة أماكن التصوير للوقوف على التفاصيل النهائية للعمل، تمهيدا للانطلاق التصوير منتصف شهر نوفمبر لطرح العمل بدور العرض السينمائية فى موسم صيف 2024.

محمد ممدوح ينتظر طرح "شقو" بدور العرض السينمائى

وينتظر محمد ممدوح، طرح فيلم "شقو" بدور العرض السينمائية، الذى انتهى من تصويره مؤخرا بقيادة المخرج كريم السبكي، ومن المتوقع طرحه بالسينمات فى موسم رأس السنة 2024.

فيلم "شقو" مستوحى من رواية "أمير اللصوص" لتشاك هوجان، وتدور أحداثه فى إطار أكشن تشويقي عن مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون يمارسون عددا من الأعمال الإجرامية، ويدخل عمرو يوسف في صراع مع صديقه في الفيلم محمد ممدوح بسبب أمينة خليل.   

ويشارك فى بطولة فيلم شقو، نخبة كبيرة من النجوم والفنانين منهم عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، والعديد من ضيوف الشرف أبرزهم يسرا، وعباس أبوالحسن، وهو من تأليف وسام صبري، وإخراج كريم السبكي.

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