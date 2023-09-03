محمد ممدوح عن فيلم "وش فى وش": أى مشكلة زوجية هتخلص بهذه الطريقة

حل أبطال وصناع فيلم "وش في وش" ضيوفًا علي برنامج "مساء دي إم سي"، مع الإعلامية إيمان الحصري، والمُذاع عبر فضائية "دي إم سي"، مساء اليوم السبت، ليكشفوا عن كواليس الفيلم.

وقال الفنان محمد ممدوح، إن الفيلم يتناول الحياة التي من الممكن أن تحدث بين أي زوجين في شكل رومانس وكوميدي، ويحاول يقترب من المشاكل الحياتية.

وعن شخصيته في الفيلم، تابع: "شخصية عادية جدًا من طبقة اجتماعية متوسطة يواجه مشكلة مع زوجته، ويتدخل الأهل في المشكلة"، مشيرًا إلى أهمية عدم تدخل أحد في المشاكل الزوجية ولابد من الوقوف ومواجه المشكلة وش في وش".

وأكمل: "المشكلة هتخلص غالبًا بأي شكل إيحابي، طالما مفيش أطراف ثانية، والناس لما تنقل الكلام ساعات بتجود، فبتغير وجه النظر الصحيحة، ومفيش حد عليه ذنب".

وعن سبب حماسة للعمل، أوضح ممدوح: "الورق أستاذ وليد كاتب حاجة بمنتهي الحرفية وحبكة درامية جامدة وهو بطل العمل بجدارة، ونجاح الفيلم العمل الجماعي، وحبينا الفكرة وصدقناها".

ومن جانبها أوضحت الفنانة أنوشكا، أنه من أهم عناصر نجاح العمل أن يكون المخرج هو المؤلف الفكرة لتنفيذ الفكرة بشكل إحترافي.

بينما قال مؤلف ومخرج الفيلم وليد الحلفاوي: "الموضوع غير قائم على المشاكل بين الأزواج على قدر ما هو قائم على تدخل الناس في أي علاقة بين الأزواج وتأثير ذلك على الأزواج".