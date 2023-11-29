سعر الريال السعودى فى البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023 من أهم الأمور التي تشغل فئة كبيرة من المصريين، وذلك لأن أكثر من مليوني مصري بين مقيم و زائر يتواجدون في المملكة العربية السعودية إما للعمل أو لأداء فريضة العمرة، ويرغب الكثيرون في توفير الريال بالسعر الرسمي من البنوك أو الصرافة بدلًا من الوقوع في فخ السوق الموازية.

سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023



وحافظ سعر الريال السعودي في البنوك المصرية اليوم الأربعاء 29-11-2023 على استقراره في البنوك وماكينات الصراف الآلي المنتشرة في جميع أنحاء البلاد في نهاية تعاملات منتصف الأسبوع في المصارف العاملة في القطاع المصرفي، وبلغ متوسط سعر صرف الريال السعودي 8.22 جنيه للشراء و8.24 جنيه للبيع وفقًا لأحدث بيان صادر عن البنك المركزي المصري.

سعر صرف العملة السعودية الأربعاء 29-11-2023 في البنوك

وفي إطار حرص الدستور على تقديم كافة الخدمات الإخبارية التي يقدمها الدستور للقراء على مدار اليوم، نرصد في السطور التالية سعر تداول الريال في بعض البنوك العاملة في مصر 29-11-2023.

سعر تداول الريال السعودي الأربعاء 29-11-2023 في بنك التنمية الصناعية

سجل الريال السعودي اليوم في بنك التنمية الصناعية هو 8.11 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

سعر عملة السعودية الأربعاء 29-11-2023 في QNB

بينما سعر صرف الريال السعودي في بنك قطر الوطني الأهلي هو 8.13 جنيه للشراء و8.25 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال الأربعاء 29-11-2023 في بنك الكويت

وأما سعر تداول الريال السعودي في بنك الكويت الوطني فهو 8.17 جنيه للشراء و8.26 جنيه للبيع.

سعر صرف الريال الأربعاء 29-11-2023 في ميد بنك

في ميد بنك، يتم شراء الريال السعودي بسعر 7.97 جنيه وبيعه بسعر 8.26 جنيه.

سعر صرف الريال الأربعاء 29-11-2023 في مصرف أبو ظبي

أما في بنك أبو ظبي التجاري، فإن سعر شراء الريال السعودي يبلغ 8.02 جنيه، وسعر بيعه يبلغ 8.25 جنيه. وفي مصرف أبو ظبي الإسلامي، يتم شراء الريال السعودي بسعر 8.23 جنيه وبيعه بسعر 8.25 جنيه.

سعر العملة السعودية الأربعاء 29-11-2023 في بنك مصر

سعر عملة المملكة العربية السعودية في بنك مصر هو 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع.

فيما يتعلق بسعر صرف الريال السعودي في البنك الأهلي المصري، فإنه يبلغ 8.19 جنيه للشراء و8.22 جنيه للبيع اليوم.

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