أحمد موسى: سعر أردب القمح سيصل إلى 2000 جنيه وعلى المزارعين زيادة زراعته

طالب الإعلامي أحمد موسى، المزارعين بزيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح وأن يكون مشروعًا قوميًا لدعم الدولة المصرية، مؤكدًا أن سعر أردب القمح سيكون ألفي جنيه.

وقال، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة ستساعد المزارعين في السماد كما أن مهندسي الإرشاد سوف يساعدوهم، مشيرًا إلى أن التقاوي سيحصل عليها المزارع بنصف الثمن وكذلك السماد الذي يريده.

القمح محصول إستراتيجي وفاتورة استيراده صعبة

وتابع، أن القمح محصول إستراتيجي وفاتورة استيراده صعبة جدًا، موضحًا أن زيادة المساحة المنزرعة لتقليل الوارد حتى لـ 2 مليون طن فقط.

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يتأخر عن المزارعين وهو حريص على ذلك، وتم زيادة أسعار القمح ويطالب بدعم المزارعين بالمبادرات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر تقاوي عالية الإنتاج، زادت المحصول إلى 20 أردبا للفدان بعدما كان ينتج 9 أردب فقط.