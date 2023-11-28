الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
el captain studio dostor
paper الدستور الورقي
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

أحمد موسى: سعر أردب القمح سيصل إلى 2000 جنيه وعلى المزارعين زيادة زراعته

أحمد موسي
أحمد موسي

طالب الإعلامي أحمد موسى، المزارعين بزيادة المساحة المنزرعة من محصول القمح وأن يكون مشروعًا قوميًا لدعم الدولة المصرية، مؤكدًا أن سعر أردب القمح سيكون ألفي جنيه.

وقال، خلال حلقة برنامج “على مسئوليتي”، والمذاع عبر فضائية “صدى البلد”، إن الدولة ستساعد المزارعين في السماد كما أن مهندسي الإرشاد سوف يساعدوهم، مشيرًا إلى أن التقاوي سيحصل عليها المزارع بنصف الثمن وكذلك السماد الذي يريده.

القمح محصول إستراتيجي وفاتورة استيراده صعبة 

وتابع، أن القمح محصول إستراتيجي وفاتورة استيراده صعبة جدًا، موضحًا أن زيادة المساحة المنزرعة لتقليل الوارد حتى لـ 2 مليون طن فقط. 

وأكد أن الرئيس عبدالفتاح السيسي لن يتأخر عن المزارعين وهو حريص على ذلك، وتم زيادة أسعار القمح ويطالب بدعم المزارعين بالمبادرات، مشيرًا إلى أن الدولة توفر تقاوي عالية الإنتاج، زادت المحصول إلى 20 أردبا للفدان بعدما كان ينتج 9 أردب فقط. 

أحمد موسى سعر إردب القمح محصول القمح الرئيس السيسي السماد

مواد متعلقة

القصير يناشد المزارعين بالاعتماد على التقاوى المعتمدة فى زراعة القمح

"إيد الدولة طايلة".. أحمد موسى يحذر محتكرى السلع من العقوبات

وزير الزراعة يبحث مع المدير التنفيذى لجهاز مستقبل مصر التعاون فى الأنشطة الزراعية

أحمد موسى: مصر حريصة على حماية والحفاظ على حقوق الفلسطينيين طوال تاريخها

معاون وزير الزراعة: القمح محصول استراتيجى مهم لتحقيق الأمن الغذائى للمواطن

وزير الزراعة: الدولة ملتزمة بأسعار القمح العالية وقت الحصاد لتشجيع زراعته

الأكثر قراءة

عاجل.. فرص توظيف جديدة بـ"أمانة الوزراء": ماذا عن الشروط والأوراق المطلوبة؟

عاجل| مسابقة 30 ألف معلم: 6 فئات محرومة من التقديم وأسهل طريقة للتقديم دون وسيط

تحرك الوفد الأمنى المصرى من معبر رفح إلى غزة لاستلام المحتجزين

مسابقة جديدة لتعيين 53 ألف معلم مادة ومساعد (موعد وشروط التقديم)

وزير البترول يصدر حركة تنقلات وتكليفات جديدة لرؤساء الشركات خلال ساعات

طرد وإضاعة الوقت.. مارسيل كولر يتحدث عن تعادل الأهلى أمام سموحة

ﻣﻘﺎﻻﺕ

منى رجب

بصيص أمل من الهدنة فى قطاع غزة

إبراهيم داود

تجديد ذكرى سعيد الكفراوى

ماجد حبته

الاتحاد من أجل فلسطين

وائل لطفي

أكبر اقتصاد إفريقى

جلال حمام

صفقة الأسرى.. هل تكون بداية نهاية الحرب بين إسرائيل وحماس؟

عبدالوهاب داود

معرض الكتاب.. تحديات وصعوبات و«سماجة» ليس وقتها

وائل لطفي

الصهاينة العرب!

ماجد حبته

تمديد الهدنة

صور

وفد المتحدة للخدمات الإعلامية يزور المصابين الفلسطينيين بمصر

فرحة جنونية للاعبى الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

محمية بورفؤاد تستقبل الطيور المهاجرة القادمة من أوروبا

محطة تل أبيب

المزيد

صحفي إسرائيلي: الحكومة تُناقش مقترحًا بإطلاق سراح المحتجزين مقابل إنهاء الحرب

إشارات صفقة تبادل الأسرى.. كيف تلاعبت حماس بإسرائيل؟

بمشاركة مصر.. تفاصيل لقاء المخابرات الأمريكية والموساد فى قطر للاتفاق بين إسرائيل وحماس