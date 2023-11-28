الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

توك شو

القصير يناشد المزارعين بالاعتماد على التقاوى المعتمدة فى زراعة القمح

القمح
القمح

قال السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الزراعي، إن محصول القمح أمن قومي لمصر، كما أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يولي اهتمامًا كبيرًا بالمحاصيل الاستراتيجية.

وأضاف، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، مع الإعلامي أحمد موسى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد"، أن إجمالي المساحة المنزرعة بمحصول القمح الموسم الماضي كانت نحو 3.5 مليون فدان، ونستهدف الموسم الحالي الوصول إلى زراعة 3.9 مليون فدان من القمح، كما أن الحقول الإرشادية تسهم في زيادة الإنتاجية. 

وناشد القصير، المزارعين بضرورة الاعتماد على التقاوي المعتمدة، قائلًا: التقاوي المعتمدة تزيد من إنتاجية المحاصيل، وتسهم في زيادة الإنتاج بمعدل 3 إردب.

وتابع: لدينا خريطة صنفية للزراعات في كل المحافظات، وفقا للخريطة الجغرافية والتغيرات المناخية، مطالبا المزارعين بالتواصل مع مسئولي المديريات الزراعية للحصول على التقاوي المعتمدة، وفي حالة وجود أي نقص في  التقاوي يمكن للمزراع التواصل مع وزير الزراعة مباشرة. 

سعر القمح الاسترشادي

وأكد أن السعر الاسترشادي لأردب القمح، هدفه حماية المزارع، موضحًا أن هذا السعر بمثابة حد أدنى من أجل تسويق المحصول، وأنه في حالة انخفاض السعر العالمي للقمح، فالدولة ملزمة بشراء القمح بالسعر الاسترشادي المعلن مسبقا، وفي حالة ارتفاع أسعار القمح عالميا سيتم رفع أسعار القمح محليا. 

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