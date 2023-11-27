الإثنين 27 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

مصر

وزير الزراعة يوجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالخارج

السيد القصير وزير
السيد القصير وزير الزراعة

عقد السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماعا مع مفتشي ومهندسي الإدارة المركزية للحجر الزراعي، وذلك لمتابعة ملفات العمل في منظومة الصادرات الزراعية المصرية.

الصادرات الزراعية 

وأشاد “القصير” خلال الاجتماع بالحجر الزراعي المصري وبالدور الذي يقوم به وبالإنجازات المهمة التي حققتها مصر في مجال الصادرات الزراعية المصرية، والوصول إلى أرقام غير مسبوقة، فضلا عن دور الحجر الزراعي المصري في الحفاظ على سمعة مصر التصديرية، من خلال عدد من الإجراءات المهمة للصحة النباتية، وعمليات الفحص للمنتجات، ومنظومة التكويد.

وأكد القصير على أهمية الحفاظ على تلك الإنجازات، والعمل على تنميتها، فضلا عن ضرورة التكامل والتنسيق الدائم والمستمر مع المعامل والمعاهد المعنية، بما يسهم في الحفاظ على اسم صادرات مصر بالخارج، والمكاسب التي حققتها.

كما وجه وزير الزراعة بسرعة الانتهاء من منظومة التحول الرقمي لتسهيل إجراءات المصدرين والمستوردين كما وجه بضرورة متابعة كل الشائعات أو ما يتم تداوله في وسائل الإعلام حول الصادرات الزراعية المصرية والرد عليها فورا لتوضيح الحقائق أمام الرأي العام المحلى والأجنبي، كما وجه بالعمل على فتح أسواق جديدة أمام منتجاتنا بالتعاون مع اتحاد المجلس المصري للحاصلات الزراعية والتمثيل التجاري المصرى والسفارات المصرية في الخارج للحفاظ على مكانة مصر في هذا المجال وكذلك إدخال سلع جديدة في منظومة الصادرات لدعم الاحتياطى القومي بالنقد الأجنبي  مشيرا إلى أن صادرتنا حاليا تغزو معظم أسواق دول العالم نظرا لجودتها العالية، وفي نهاية الاجتماع استمع القصير الى أراء ومقترحات العاملين بالحجر من أجل تطوير آيات العمل بالإدارة.

وتواصل وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي ممثلة في الادارة المركزية للحجر الزراعية متابعة الصادرات الزراعية وفحصها قبل التصدير.

وزير الزراعة يترأس اجتماعا لمتابعة سير العمل منظومة الحجر

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