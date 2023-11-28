شريف فتحي يكشف لـ"الشاهد" تفاصيل لقائه الأول مع الرئيس السيسي

قال وزير الطيران المدني الأسبق شريف فتحي، إنه تم ترشيحه مرتين لتولي وزارة الطيران المدني، مضيفًا أنه فيما يخص خطته في فترة توليه مهامه هو النهوض بمنظومة الطيران المدني.

وكشف وزير الطيران المدني الأسبق، خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة "إكسترا نيوز"، عن اللقاء الأول مع الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث قال لي ليس لدينا توجهات سياسية وعلى المهنيين في مصر للطيران العمل وفقًا لخطة الشركة.

تفاصيل برنامج "الشاهد"

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة "إكسترا نيوز".