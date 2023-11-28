الثلاثاء 28 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

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القاضى لـ "الشاهد": الرئيس لديه رؤية واضحة لكل الملفات الخاصة بقطاع الاتصالات

المهندس ياسر القاضي
المهندس ياسر القاضي

قال المهندس ياسر القاضي، وزير الاتصالات السابق، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كان لديه استراتيجية ورؤية خاصة بالدولة، وهذه الرؤية عامة وموزعة على القطاعات المختلفة في الدولة وإمكانية أن تكون هذه القطاعات محركًا للاقتصاد الخاص بالدولة.

 

وأضاف القاضي خلال لقائه ببرنامج "الشاهد" الذي يقدمه الإعلامي الدكتور محمد الباز، عبر قناة extra news،: "في تعاملي مع الرئيس السيسي، فالرئيس إنسان مهذب يتعامل معي ومع الوزراء بمنتهى الحساسية والأدب الجم، كان يستمع لي ويناقشني مناقشات كثيرة، وكان مهتم بأشياء كثيرة ويعرض موضوعات جديدة لم تطرأ على بال المتخصصين، وكان يطرح موضوعات كثيرة وقد كانت موضوعات مهمة يتم إدراجها في الاستراتيجية الخاصة بالقطاعات المختلفة، وكان يعطي الفرصة للوزير بالتحدث والعرض، ويبدي اهتمام شديد بما يتم عرضه، وكان جاد جدًا في التناول الخاص بأي مشروع أو قضية أو استراتيجية، كما كان متابعًا جيدًا جدًا وداعمًا في معظم الأحوال".

 

تفاصيل برنامج "الشاهد" 

 

وانطلقت حلقات الموسم الرابع من برنامج "الشاهد" تحت عنوان "التجربة المصرية.. شهادات على 10 سنوات من التحدي".. الشاهد يذاع يوميًا في الحادية عشرة مساء، على قناة إكسترا نيوز.

ويعد برنامج "الشاهد" الذي يقدمه الدكتور محمد الباز، على شاشة "إكسترا نيوز"، أول تعاون إعلامي بين القنوات الإخبارية بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية والدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، ويرأس تحرير البرنامج الكاتب الصحفي حازم عادل ويخرجه أحمد داغر، إعداد كل من البدري جلال ومحمد عاشور وهند مختار.

ياسر القاضي وزير الاتصالات برنامج الشاهد

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